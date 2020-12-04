Жена рэпера Потапа, Настя Каменских, едва не рассталась с жизнью во время путешествия с бывшим возлюбленным

Как сообщает Politeka.net, трагический случай навсегда связал артистку с Владимиром Дятловым, которого полюбила еще в студенческие годы. Молодые люди учились в одной группе Украинско-американского института "Висконсинский международный университет" в Киеве, передает "Апостроф", они сразу полюбили друг друга и начали встречаться.

Через какое-то время Вове пришлось перевестись учиться из столицы в Николаев, но их отношения с Настей еще долго продолжались на расстоянии. Девушка приезжала к своему любимому по выходным, а сам он планировал в будущем вернуться жить в Киев.

Впрочем, любовь не прошла испытания расстоянием, и пара рассталась в 2009 году. В одном из интервью Владимир Дятлов заявил, что они с Каменских сохранили дружбу и стали, как брат с сестрой. Позже бывшие любовники покрестили ребенка своих друзей и стали кумовьями. Спустя годы в сети появились их совместные снимки, которые вызвали ажиотаж среди поклонников.

В 2016 году случилась трагедия, которая перевернула жизнь Каменских и Дятлова. Настя вместе с бывшим парнем и его семьей отправились из Киева в Николаев, чтобы отметить день рождения. По дороге автомобиль попала в серьезное ДТП, в результате которого погибли родители и младшая сестра Владимира. Настя и Вова чудом выжили, девушка сильно травмировала ногу и получила сотрясение мозга.

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