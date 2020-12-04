Подросшая дочь продюсера Константина Меладзе сразила соцсети наповал
Фотография Лии Меладзе появилась в Instagram-аккаунте "Звезда".
Как известно, в 2020 году Лия Меладзе отмечала свое 16-летие.
Наследница создателя группы ВИА Гра очень быстро выросла, что звездный отец даже не успел моргнуть глазом.
От больной раком Анастасии Заворотнюк уезжает дочь, грустное признание: "Я не смогла..."
Дмитрий Комаров из "Світ навиворіт" пошел на дерзкий обман, Могилевская молчать не стала: "Теперь ясно..."
Редкое фото молодой Анджелины Джоли слили в сеть, как выглядела звезда: "Она в любом возрасте..."
Оборвалась жизнь звезды "Голоса", на последних кадрах он успел сообщить главное: "Случайно ввел себе..."
В социальных сетях опубликовали коллаж из снимков, на которых 16-летняя Лия трогательно обнимает своего папу Константина Меладзе.
"Какая красотка выросла у Константина Меладзе. Лия Меладзе - младшая дочка от первого брака композитора Константина Меладзе и Яны Сумм. В этом году девочке исполнилось 16 лет", - говорится в подписи к публикации.
Комментаторы сравнили ее с бывшей вокалисткой ВИА Гры Эрикой Герцег и отметили, что дочь Константина Меладзе скоро затмит своей красотой Веру Брежневу.
"Так и жена ж там великолепная, не то, что та Галушка", "У Меладзе.. Наверно, у его бывшей жены выросла. Он-то в стороне вОшкался", "Скоро Брежневу затмит молодостью и красотой", "Красивая девочка. Счастья ей желаю", "От такой мамочки, только такие прелестные, красивые детки", "В Галушке нет породы", "На Эрику похожа", - написали фанаты под публикацией.
Ранее мы рассказывали о драме в семье Валерия Меладзе.
28-летняя Инга Меладзе призналась, что рассталась со своим возлюбленным Денисом.
По ее словам, 2020 год выявился для нее очень тяжелым и их публичные отношения с Денисом были прекращены.
Наследница Валерия Меладзе также поблагодарила близким за поддержку и за то, что они помогают ей "выкарабкаться со дна этой эмоциональной ямы".
Напомним, повзрослевшая дочь-красотка Меладзе скоро затмит Веру Брежневу
Как сообщала Politeka, новые девушки Меладзе осрамились с выходом в свет
Также Politeka писала, что Меладзе плюнул на все и признался, как изменял жене с Джанабаевой