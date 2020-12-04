Подросшая дочь продюсера Константина Меладзе сразила соцсети наповал

Фотография Лии Меладзе появилась в Instagram-аккаунте "Звезда".

Как известно, в 2020 году Лия Меладзе отмечала свое 16-летие.

Наследница создателя группы ВИА Гра очень быстро выросла, что звездный отец даже не успел моргнуть глазом.

В социальных сетях опубликовали коллаж из снимков, на которых 16-летняя Лия трогательно обнимает своего папу Константина Меладзе.

"Какая красотка выросла у Константина Меладзе. Лия Меладзе - младшая дочка от первого брака композитора Константина Меладзе и Яны Сумм. В этом году девочке исполнилось 16 лет", - говорится в подписи к публикации.

Комментаторы сравнили ее с бывшей вокалисткой ВИА Гры Эрикой Герцег и отметили, что дочь Константина Меладзе скоро затмит своей красотой Веру Брежневу.

"Так и жена ж там великолепная, не то, что та Галушка", "У Меладзе.. Наверно, у его бывшей жены выросла. Он-то в стороне вОшкался", "Скоро Брежневу затмит молодостью и красотой", "Красивая девочка. Счастья ей желаю", "От такой мамочки, только такие прелестные, красивые детки", "В Галушке нет породы", "На Эрику похожа", - написали фанаты под публикацией.

Ранее мы рассказывали о драме в семье Валерия Меладзе.

28-летняя Инга Меладзе призналась, что рассталась со своим возлюбленным Денисом.

По ее словам, 2020 год выявился для нее очень тяжелым и их публичные отношения с Денисом были прекращены.

Наследница Валерия Меладзе также поблагодарила близким за поддержку и за то, что они помогают ей "выкарабкаться со дна этой эмоциональной ямы".

Напомним, повзрослевшая дочь-красотка Меладзе скоро затмит Веру Брежневу

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