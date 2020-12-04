Победитель «Танців з зірками» партнер Санты Димопулос Макс Леонов рассказал подробности проекта
Об этом он написал на своей странице в Инстраграм.
Леонов признался, что этот сезон шоу впечатлил его больше всего.
«Пожалуй этот сезон был самым фееричным, начиная с первого эфира, когда уже не все пары вышли на паркет. К сожалению вирус не выбирает и переболели им практически все. Потому на плечи участников легла задача не только растанцеваться, но и не заболеть. Выдержали самые стойкие», - написал хореограф.
От больной раком Анастасии Заворотнюк уезжает дочь, грустное признание: "Я не смогла..."
Бразильская красотка из Victoria’s Secret вытянулась на солнышке в слишком коротком топике: "Соблазняешь..."
Дети Пугачевой и Галкина пропустили день рождения дочки Киркорова, что известно о конфликте: "Не общаюсь с..."
"Врач от Бога, таких сейчас мало": трагически оборвалась жизнь одного из лучших медиков Днепропетровщины
Также он добавил, что ни в одном сезоне не было столько танцев, «потому на последних эфирах сезона можно было увидеть слегка уставшие лица участников».
Отдельно Леонов отметил команду, которая собралась в этом сезоне шоу.
«Я считаю, что абсолютно все участники достойны кубка, так как самая главная победа - над собой, не зависимо от станцованных эфиров. Респект и уважуха всем и каждому. С такой командой хоть в космос», - подытожил партнер Димопулос.
Отметим, многие пользователи сети согласились, что последний сезрон был самым насыщенным.
Напомним, партнер Санты Димопулос по "Танцям з зірками" Леонов разразился речью после ее отказа от кубка: "То, что было между нами...".
Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" рассказала о большой утрате: "Я больше не могла выйти на паркет...".
Также Politeka писала, что истощенная победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос оказалась под капельницей, детали ЧП.