Победитель «Танців з зірками» партнер Санты Димопулос Макс Леонов рассказал подробности проекта

Об этом он написал на своей странице в Инстраграм.

Леонов признался, что этот сезон шоу впечатлил его больше всего.

«Пожалуй этот сезон был самым фееричным, начиная с первого эфира, когда уже не все пары вышли на паркет. К сожалению вирус не выбирает и переболели им практически все. Потому на плечи участников легла задача не только растанцеваться, но и не заболеть. Выдержали самые стойкие», - написал хореограф.

Также он добавил, что ни в одном сезоне не было столько танцев, «потому на последних эфирах сезона можно было увидеть слегка уставшие лица участников».

Отдельно Леонов отметил команду, которая собралась в этом сезоне шоу.

«Я считаю, что абсолютно все участники достойны кубка, так как самая главная победа - над собой, не зависимо от станцованных эфиров. Респект и уважуха всем и каждому. С такой командой хоть в космос», - подытожил партнер Димопулос.

Отметим, многие пользователи сети согласились, что последний сезрон был самым насыщенным.

Напомним, партнер Санты Димопулос по "Танцям з зірками" Леонов разразился речью после ее отказа от кубка: "То, что было между нами...".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" рассказала о большой утрате: "Я больше не могла выйти на паркет...".

Также Politeka писала, что истощенная победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос оказалась под капельницей, детали ЧП.