Телеведущая Ольга Фреймут из-за участия в шоу "Танці з зірками" внезапно решила перестать быть идеальной

Как передает Politeka.net, об этом звезда рассказала в программе "Життя відомих людей". По словам 38-летней звезды, матери троих детей и счастливой жены, она решила круто изменить свою жизнь еще во время участия в танцевальном проекте.

Так, Фреймут призналась, что научилась быть неидеальной, мол, даже во время общения с ведущим программы повернулась "некрасивой" правой стороной. Звезда упомянула, что у нее ассиметричное лицо и что она считает более привлекательным левый профиль.

"Но я с вами разговариваю и мне уже более или менее безразлично. Представляете, что танцы делают с человеком?", - разоткровенничалась Ольга.

Также телеведущая подробнее остановилась на образе "снежной королевы", с которым уже прижилась. Она сообщила, что в настоящее время старается развенчать этот холодный образ и даже обратилась за помощью к психогенетику.

"Я прохожу сеансы с психогенетиком, чтобы понять, на каком уровне произошел этот надрыв, и я превратилась в "снежную королеву". Ибо синдром "снежной королевы" он в жизни и помогает, так как для карьеры это очень хорошо, но и мешает", – объяснила Фреймут.

Ранее мы сообщали, телеведущая призналась о своих приключениях в Лондоне во времена бурной студенческой молодости.

По ее словам, выжить за границей ей помогла "странная смесь характера: наглость и наивность".

В столице Туманного Альбиона Ольге пришлось несладко, девушка бралась за любую работу, от официантки до грузчика, а однажды даже чуть не стала "ночной бабочкой", но ей удалось сбежать от вербовщиков и попросить приюта у добрых людей.

"Я не боялась работы. Все делала, как на конкурс. Мыла полы - они блестели, приносила кофе - мне оставляли чаевые", - делилась Фреймут.

Напомним, что Фреймут, вылетевшая из "Танцев со звездами", обрушилась с тирадой на грешников и расточителей жизни: "Моя миссия...".

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