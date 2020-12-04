Популярный блогер, ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева поразила своей естественной внешностью

Как пишет Politeka.net, звезда выложила на своей странице в "Инстаграм" архивное фото из аэропорта и задумалась о своей дальнейшей карьере. Повзрослевшая актриса уже сомневается, стоит ли ей продолжать сниматься в программе после стольких лет.

На снимке Настя Ивлеева запечатлена в зале ожидания, одетая в короткий черный топ, нижнюю часть тела она прикрыла черным рюкзаком. Примечательно, что вне съемок она решила обойтись без яркого макияжа. Телеведущая сидела на скамье и готовилась слушать музыку через наушники, зафиксировав на шее специальную подушку. Заметив камеру, Настя демонстративно скорчила нелепую рожу.

"Это я на Решке 3,5 года назад! сейчас я еду в аэропорт, после очередного, отснятого сезона! Девчата the end:) или нет ... Я столько раз зарекалась🤣 просто меня ошарашила эта цифра - 4 года! 4 года путешествий, знакомств, разных соведущих ахах, впечатлений, зрителей, реакций и прочего прочего прочего", - поделилась Ивлеева воспоминаниями в описании к фото. - "Рада быть частью этого проекта замечательного! Какие мы мелкие и зелёные начинали и какие взрослые, опытные и увереные сейчас... эх;) Всем спасибо, увидимся в Москве!".

Пользователи соцсети пришли в восторг от внешности ведущей в обычной жизни и предались ностальгии в комментариях:

"Насть, я смотрю тебя уже 4 года 🤯 ну я в шоке😂"; "На фотке ребёнок, а не Настюшка-опасность!!!"; "сколько времени прошло, а я до сих пор помню твой прыжок в Вене, твои слёзы и слова что ты не сможешь,но ты смогла и с этого момента прошло уже 3 года очень быстро время идёт.💔"; "Какой чудный ребёнок на фото!))"; "Через года, Насть ты только лучше и лучше"; "Ты ещё, наверное, тогда не могла представить, как ты перевернёшь эту вселенную"; "Такая малявочка ещё 😉"; "Ты неповторимая и уникальная"; "Зелёная гусеница превратилась в офигенную бабочку!!!!"; "Ну была же нормальной, красивой девчонкой. Че вы все там с собой делаете? Трансформеры 😢"; "Как девочка лет 16-ти".

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