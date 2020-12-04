Знаменитая украинская ведущая Леся Никитюк показала в Сети губы на все лицо и вызвала афиотаж

Фото активно обсуждают в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Леся Никитюк потролила современную моду. Звезда опубликовала коллаж, который сделала из 4-х забавных Селфи.

«Эволюция губ», - пошутила артистка.

На каждом фото темно-бордовая помада нанесена на ее губы все обильнее и обильне. В результате на последнем фото Леся запечатлена с лицом, полностью обмазанным помадой.

Шутка телеведущей вызвала настоящий фурор в Сети.

«Мне Леська очень нравится», «Тот момент, когда увлеклась», «Правильно, а то сделали из себя чудовищ», «Леська, ты что с дуба на кактус упала?», «Правильно сделала, а то все уже похожи друг на друга», «Больше губы - больше жизни. Melovin», «Супер губки, супер макіяж», «Бред», «Вас из дас», «Психанула», «Уродство», «Клоун», «А мне нравится. Скоро губы все до *опы будут увиличивать. И не каждая понимает что, это пи*дец как не уместно и некрасиво», «Страшко», - комментируют фото.

Напомним, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцях з зірками».

Как сообщала Politeka, Кароль, Никитюк, Полякова и другие аппетитные блондинки показали жаркие образы.

Также Politeka писала, что неугомонная Леся Никитюк после облысения на "Танцях з зірками" предстала в новом образе.