Время будто не властно над певицей Кристиной Орбакайте, которая знает, как привлечь к себе внимание

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 49-летней артистки в Инстаграм опубликовали уникальное фото с ее средним ребенком - 22-летним сыном Дени Байсаровым.

Кристина предстала в кокетливом коротеньком платье телесного цвета с черной вышивкой и слегка расклешенной юбкой, украшенной паетками. Также на ней были колготки-"сеточка".

Счастливая Орбакайте положила руку высокому и стройному сыну на плечо, а тот, в свою очередь, обнял маму за талию. Парень был в черном классическом пиджаке, темно-синих джинсах и белой футболке.

"Единственное, чего я хочу, чтобы в моем маленьком мире не было лжи. Но человек в конце концов предает. Если бы... Если бы мы никогда не знали вранья", - так подписал фото автор поста.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, отмечая, как молодо выглядит певица, что родному сыну годится в подруги.

"Счастливая мама двух замечательных сыновей и маленькой принцессы ❤️"

"Вы со своей мамамашей уже всю страну задолбали сколько можно красоваться"

"Супер фото📷"

"Как они похожи, счастливые, красивые!!! Молодцы!!!"

"Такова, Кристина, жизнь. Но самые верные друзья это дети наши"

"Мальчик чем-то похож на Галкина"

"Ты красавица Кристина, у тебя замечательные дети, это и есть настоящее счастье, живи для них❤️"

Ранее мы сообщали, Дени Байсаров познакомил свою звездную бабушку Аллу Пугачеву с невестой. Известно, что парень уже несколько лет встречается с 21-летней студенткой МГИМО Марией. И, видимо, дело близится к свадьбе, раз он рискнул привести возлюбленную на день рождения Примадонны.

Мария поделилась в Инстаграм совместной фотографией с Аллой Борисовной.

"Какие теплые воспоминания... с днем рождения Алла", - говорится в подписи.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавца: "что, уже не расстаетесь?".