Известная модель Оливия Калпо, которая получила титул "Мисс Вселенная", показала себя в нежном образе

На фото красотка позирует в белой блузке с декольте. Красотка себя сняла довольно близко, хвастаясь безупречными чертами лица. Волосы у Оливии были собраны в хвост, а образ девушка дополнила небольшим макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"До 2021 года осталось 28 дней, 07 часов и 46 минут, но кто считает?", - написала Оливия.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Надеюсь, следующий будет лучше, чем этот. И я надеюсь, что в новом году мы все найдем исцеление, которого заслуживаем", "Так великолепна!", "Прекрасная леди", "Можете ли вы быть красивее?", "Какое лицо", "Моя шикарная кареглазая девочка!", "Так красиво, боже", "Это не похоже на одежду ...", "Самая красивая девушка", "Надеюсь, ты чувствуешь себя намного лучше после операции, много любви".

Сообщалось, что Оливия Калпо показала свой отдых с сестрой.

Две красотками предстали в светлых бикини, демонстрируя свои красивые формы и упругие животики. На первом снимке Оливия обнимала сестричку, которая стремилась ее поцеловать, а на втором - обе растянулись на яхте, отдаваясь своим лучам солнца.

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