Кто бы мог подумать

Популярный диджей рассказала о вкусах 53-летнего певца Филиппа Киркорова, которые он редко показывает

Как сообщает Politeka.net, поп-король российской эстрады - человек публичный, но немногие могут похвастаться, что видели его в нижнем белье. Диджей новогоднего концерта "Песня года" Екатерина Гусева рассказала журналистам издания "Дни.ру" о предпочтениях Киркорова.

Музыкантка уже давно дружит с артистом, вместе с ним неоднократно выступала на сцене и общалась за кулисами. Довелось Кате посмотреть на Филиппа и в одних трусах. Как оказалось, в этой сфере певец больше всего ценит комфорт, хотя и об известных брендах не забывает.

"Филипп не носит розовые стринги со стразами, как многие почему-то думают, – утверждает Гусева. – "Он любит свободное белье, типа, шортиков. Когда я видела его в трусах, то это были дорогие черные, с золотой резинкой, Versace".

Как предположили журналисты, речь идет о трусах-боксерах из мягкого хлопка с поясом Greca, украшенным кристаллами. На официальном сайте бренда Versace такое белье стоит около восьми тысяч гривен (21 тысячу рублей). Вещь стоит недешево, но ведь Филипп Киркоров является весьма популярным и состоятельным исполнителем, а потому вполне может позволить себе такое нижнее белье, да и женщины будут в восторге от такой роскоши.

Ранее Филипп Киркоров показал, как отмечали день рождения его дочери Аллы-Виктории. Видно, что девочка берет пример с отца, она нарядилась в элегантную розовую юбку и свитер, а волосы аккуратно уложила.

«В Первый день Зимы по традиции отмечаем День Рождения Аллы-Виктории 🥳Нам 9 лет! Время сюрпризов! Праздник начинается!..», - написал Киркоров.

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