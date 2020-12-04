Звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, как ей приходилось переживать насилие

Об этом девушка рассказала в эфире шоу "Ходят слухи".

"Холостячка" откровенно призналась, что дважды переживала насилие: когда была в отношениях с отцом ее ребенка и спустя 4 года после того, как родился ее наследник Платон.

"Когда ты вспоминаешь о себе, тогда уже время отказываться от этого. И так со мной произошло. Да, постепенно где-то что-то прощалось, но достигли апогея. Тяжело мы расставались, с полицией... Конечно, у меня есть периоды, когда у меня интенсивные сьемки, а есть и периоды, когда их у меня вообще нет. Потом уже какие-то непонятные ссоры, ревность, причем бешенная. Вот я прям понимаю, что значит ревновать к столбу", - рассказала Ксения Мишина в эфире Youtube-шоу.

Девушка призналась, что потом ссоры переросли в рукоприкладство и возлюбленный держал даже ее взаперти в квартире, но ей чудом удалось выбраться.

"Полиция [на вызов] не приехала. Полиция была вызвана, но как только она услышала со слов соседей о том, что это семейные разборки - никто не приехал. Ты представляешь? Он у меня забрал телефон, я была заперта в квартире и мне чудом удалось выбежать на улицу", - продолжила рассказывать "Холостячка" в эфире программы.

Девушка уверена, что она должна была встретиться с такими мужчинами-тиранами, чтобы получить определенный опыт.

"Мне кажется, это какая-то кармическая штука. Я верю в какие-то такие кармические штуки, верю, что кто-то, видимо, кому-то должен. Я не нахожу другого объяснения, но я не знаю, как женщина должна спровоцировать другого мужчину, чтобы он начал ее избивать? У меня нет такой позиции провокатора", - резюмировала Ксения Мишина в общении с собеседником.

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