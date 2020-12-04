Звезда "Дизель шоу" Александр Бережок решил раскрыть свои секреты

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в видео, которое появилось на официальной странице «Дизель шоу» в социальной сети Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте в самый низ)

Александр Бережок решил рассказать, правдивы популярные гугл-запросы о нем. Так, оказалось, что в поиске часто вбивали "Александр Бережок - любитель выпить".

«Начнем с того, что я не любитель, а профессионал в этом плане. А вообще на самом деле это наверное больше какой то стереотип. На самом деле я не так часто пью. Мне нравится алкоголь. Но он мне нравится в хорошей компании, хороший, качественный алкоголь. Но так, чтобы я пил ради того, чтобы пить – это не про меня. Вот сейчас я уже второй месяц не пью вообще никакого алкоголя, даже пива. То есть у меня с этим нет проблем», - рассказал артист.

Также Бережок ответил на вопрос о хобби. По его словам, тут все зависит от настроения и внутреннего состояния.

«Я могу спокойно совершенно сесть и читать книгу, причем читать книгу взахлеб несколько часов подряд, совершенно не обращая внимания ни на что. Либо заниматься какими-то делами, то есть руками там что-то делать. Мастерить, строить, делать. Мне не чужда никакая мужская работа совершенно», - говорит актер.

Ранее сообщалось, что актер "Дизель шоу" Александр Бережок заинтриговал кадром рядом с коллегой – Викторией Булитко.

Кадр был сделан во время съемки сериала «Выжить любой ценой».

Напомним, звезда «Дизель шоу» Булитко не смогла сбежать от сурового полицейского: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, у звезды "Дизель шоу" пополнение в семье, появились фото малыша: "Похожи..."

Также Politeka писала, что заросший актер «Дизель шоу» поразил переменами рядом с красоткой Булитко: «На себя не похож»