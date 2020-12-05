Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия показала себя в праздничном образе

На фото Лилия позирует в черном топе. Образ красотка дополнила черными штанами, а рукой взялась за бедро. Волосы у Ямы были распущенными, а на лице легкий макияж. Звезда хвасталась фигурой, стоя у новогодней елки, и восхищала идеальными изгибами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня будет несколько советов о выборе новогоднего образу. Думаю это весьма актуальна тема сейчас для девушек. Правда?", - написала красотка.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Огонь", "Волшебная снаружи и внутри", "как всегда, шикарная!", "Очень красиво", "Боже,. какая вы красивая. Фигура - пример для других", "Грация и изысканность", "Красивая и елка ваша красота божественная", "Лилия, вы как и ваша семья -прекрасны! Влад ,замечательный муж, отец и просто человек! Вы - очаровательны, красивы", "Люблю такие".

Сообщалось, что известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился жарким фото из пустыни, на котором позирует со своей женой Лилией.

На снимке Влад и Лилия позируют на фоне песчаных дюн. При этом, хореограф одет в черный жилет, накинутый на голое тело и позволяющий ему продемонстрировать свой обнаженный торс, а также простые джинсы.

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