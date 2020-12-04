Руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой старается распоряжаться деньгами по-мужски

Как передает Politeka.net, юморист доверяет жене Ксении свою зарплату жене, но никогда не посягает на ее средства. Он откровенно рассказал о своем отношении к семейному бюджету в YouTube-шоу "Ж F*CKTOR".

По словам Евгения Кошевого, он никогда не стесняет супругу в деньгах и позвояет ей тратить любые суммы. Он также осудил мужчин, которые загоняют вторых половинок в жесткие финансовые рамки.

"У меня нет такого в семье, что я даю какую-то N-ю сумму денег жене и если ты ее потратила — живи месяц без денег. Это как вообще называется? Это что, по-мужски?" - отметил шоумен во время интервью. - "Сколько заработал — на. Надо тебе что-то — бери. Но нет такого: "я тебе положил тысячу гривен, потратишь — будешь жрать шапку".

Евгений Кошевой считает, что мужчинам не пристало брать деньги у жен, более того, сильный пол должен обеспечивать семью самостоятельно. А если женщина что-то заработала, то может тратить по своему усмотрению.

"Я никогда в жизни не попрошу у нее денег. Нет такого понятия, женщина должна обеспечивать мужчины. Он что, альфонс?", - подчеркнул артист.

Ранее Евгений Кошевой показал, что умеет вытворять его 12-летняя дочь Варвара. На видео девочка задрала обе ноги выше головы и начала ими неистово крутить в разные стороны. Счастливая мама засмеялась за кадром, а в конце концов, заразив хохотом и свою дочь.

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