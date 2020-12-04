Легендарная певица Алла Пугачова показала трогательную любовь к своему мужу Максиму Галкину

Как пишет Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появился совместный снимок супругов, сделанный на одном из светских мероприятий. Для выхода в свет Примадонна нарядилась в просторное черное платье с белыми узорами и полупрозрачными рукавами. Элегантного шика знаменитости придало украшение в виде цвета на бретельке и ожерелье из белых камней.

Максим Галкин запечатлен на фото в легкой белой рубашке с вырезом на груди, расстегнутом черном пиджаке и очках. Моложавый шоумен сидит за столом с алкогольными напитками в тот момент, когда Алла Пугачова подошла сзади и положила ему руки на плечи.

"Когда я его обнимаю, я закрываю глаза, уткнувшись к нему в шею, и понимаю, что больше мне ничего не нужно, только бы никогда не отпускать его", - отмечается в подписи к снимку.

Пользователи соцсети в комментариях высказали все, что думают о звездной семье:

"Бабуля и внук"; "И это настоящее женское счастье"; "Если это правда,то просто супер счастье для женщины. Всего Вам доброго! Вы и Ваши дети классные!"; "Максим такой молодой"; "Похожи на маму с сыночком!"; "Ну еще бы, отхватила мальчика"; "Это называется - родство душ❤️❤️❤️. Дай Бог каждому такое встретить!!! Но мало кому дается - заслужить надо. А те кто ехидно пишет ; бабушка и внук ( или что-то подобное) просто никогда не любили. И жаль и очень... А вам Алла и Максим - сохранить это чувство данное Богом ни смотря ни на что. 💕"; "Завидую по-хорошему Аллочке! Классный мужчина!"; "Как мама с сыном!"; "Как молодые девушки завидуют Алле Борисовне что у неё муж молодой вот и пишут гадости про них".

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