Новой жене украинского телеведущего Владимира Остапчука стало плохо

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из сторис звезды, которое он опубликовал у себя в Инстаграм. На фото его жена Кристина лежала в постели. Видно было, что девушке очень плохо. Рядом с ней сидели медицинские работники.

«Утро начинается не с кофе», - коротко подписал фото телеведущий, но не стал объяснять, что произошло.

У самой Кристины тоже нет сторис на эту тему. Последние сторис девушка опубликовала вечером. Однако накануне Кристина признавалась, что у нее были проблемы со здоровьем.

«Моя левая почка решила мне слегка потрепать нервишки, ныла и ныла, а я решила не ныть в сети... и пропала, сделав: «инста -детокс», - отметила Кристина, рассказав, что была в этот момент у мамы, которая ее кормила и заботилась о ней.

Стоит отметить, что вечером Кристина была на съемке новогодней телепередачи, которую вел ее муж, Владимир Остапчук. Она публиковала сторис, когда собиралась на мероприятие. Сам Остапчук тоже делился видео со съемок.

Напомним, что Кристина и Владимир поженились этой осенью. Прошлой осенью Остапчук подал на развод со своей первой женой Еленой.

Напомним, что новая жена Остапчука устала молчать и выдала скандальные детали о жизни с ведущим: «Я стерпела многое…».

Как сообщала Politeka, жена Остапчука разоткровенничалась о проблемах со здоровьем, выхаживала мама: "Накатила боль...".

Также Politeka писала, что у Владимира Остапчука после публичной перепалки новой жены с бывшей сдали нервы: "Я вас порву".