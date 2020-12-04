Известная балерина Анастасия Волочкова, которая недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, предстала в новом образе, который сама сравнила со стилем учительницы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Волочковой в соцсети.

Так, скандальная российская балерина опубликовала в своем аккаунте фото, где она сидит за столом в белом костюме. При этом знаменитость демонстрирует очень откровеннное декольте.

Также она призналась, что во всем любит белый цвет.

"В этом образе клипа я похожа на учительницу. Но белый цвет я очень люблю во всем!!!" - написала она.

На фотографии Волочкова в белой блузе и жакете сидит за глянцевым черным столом, что создает особенно эффектный контраст. Балерина нежно улыбается на камеру. На ней очень элегантный и сдержанный макияж в нюдовых оттенках.

Как известно, Волочкова совсем недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, где она была со своим любимым. Как только балерина оказалась в Москве, она сразу посетила стилиста, чтобы восстановить поврежденные солнцем и морем волосы.

Также балерина уже в первые дни в Москве начала скучать по теплу, поэтому продолжает делиться фотографиями с отдыха. В частности, она добавила на свою страницу фото, где позирует в стрингах в воде.

Напомним, Анастасия Волочкова не сдержалась и исполнила свой коронный номер.

А еще Politeka писала, что загоревшая Волочкова в прозрачном наряде соблазнила аппетитными формами.

Также Politeka сообщала, что роковая Волочкова показала свое бесстыдство в прозрачной сеточке.