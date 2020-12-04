Украинская певица Тина Кароль побывала на званом ужине на кулинарном проекте «Мастер Шеф»

Как передает Politeka.net, фото с мероприятия появилось на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм. На снимке Тина сидела за столом, держа в руках меню. Ее волосы были красиво уложены. Выглядела артистка роскошно.

Рядом с Тиной сидел судья шоу Эктор Хименес-Браво. Он восхищенно смотрел на артистку и улыбался. Видно, что певица пленила его своей роскошной красотой.

Как оказалось, приход в гости Тины Кароль стал настоящим испытанием для участников шоу. Им дали невероятно сложное задание. Чтобы угодить артистке, нужно было сильно постараться.

«Составить меню и приготовить 21 кулинарный шедевр за два часа нереально, поэтому часть блюд аматоры могут сделать в виде заготовок. Победителя выберет сама Тина», - сообщили в фан-аккаунте.

В анонсе программы также отметили, что Тина Кароль долгое время придерживается кето диеты, поэтому участники должны будут составить меню, учитывая эту особенность. Участникам придется составить меню на целую неделю.

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