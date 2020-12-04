Российский певец Николай Басков встретился со знаменитыми коллегами Артуром Пирожковым и Валерием Леонтьевым

Как сообщает Politeka.net, он разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото с артистами, сделанное на одной из телестудий. Звезды собрались вместе в ток-шоу скандального ведущего Андрея Малахова.

Сам Николай Басков появился в сером пиджаке с разноцветным платочком в кармане и белой рубашке с коричневым галстуком. Александр Ревва (настоящее имя Пирожкова) выбрал для программы мягкий фиолетовый пиджак и рубашку с расстегнутым воротником. Между ними затесался Валерий Леонтьев в стильных очках, разноцветном пиджаке, черной футболке и с золотым медальоном на груди.

"На съёмке "Привет, Андрей" с Артуром Пирожковым и Валерой Леонтьевым", - подписал Басков.

Пользователи соцсети в комментариях принялись обсуждать встречу звезд, и больше всех внимание привлек 71-летний Леонтьев:

"Почему Леонтьев так похож на Бабкину"; "Я думала я одна заметила! Один пластический хирург у них ,как пить дать!😂😂😂😂"; "Зачем из Леонтьева женщину вылепили?😁"; "Вааау, чувствую это будет бомба. Самого классного вам настроения солнышко наше"; "Ого, он молодеет!"; "Валерий моложе вас выглядит)) Круто)❤️🔥"; "Я сначала подумала, что за женщина в середине"; "Да вы или молодильных яблок обожрались?"; "Вай мама, кто это справа, что за симпотяга? А ну признаемся, кто он?"; "Удачи вам на сьёмках, Фото шикарное супер смотритесь!!! Крутые такие"; "Леонтьев такой молодой, просто мальчишка"; "Вообще, Леонтьев не похож на себя, что это с ним сделали?"; "Леонтьев здесь на женщину похож, пока не пригляделась, не поняла, что это он".

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