Телеведущая Анфиса Чехова вызвала ажиотаж ярким фото и не менее ярким признанием

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительной позе.

Томная Анфиса в коротком синем платье с блестками раскинулась на софе, вытянув вперед длиннющие ножки в туфлях на высоком каблуке. В руках красотка держала бокал, видимо, с каким-то крепким напитком.

Рядом на журнальном столике и на полу красовались шикарные букеты цветов.

Чехова распустила волосы, улыбаясь и глядя куда-то в сторону.

В подписи недавно прилетевшая с Дубая телеведущая (а до этого отдыхавшая на Мальдивах) дала отпор завистиникам, поднявшим "хейт" в комментариях, считая ее "несметные богатства".

"В ближайшие пару недель не буду раздражать вас своими путешествиями😬

Но потом не обещаю. И все кто мне пишут «где она так упахивается, что постоянно отдыхает?» подумайте о том, что я, возможно, не отдыхаю... Я так живу. Я сделала всё, чтобы так жить. И по-другому жить не буду. Я упахивалась с 19-ти лет, пробивалась и завоевывала свое место под солнцем. Я много работала для того, чтобы сейчас много отдыхать", - Чехова не сдержала эмоций.

Пользователи поддержали телеведущую, а некоторые изумились ее похудевшим видом:

"Отдых только на пользу!!! Ждём ваших замечательных фотографий и новую книгу, от первой просто восторг!"

"Вообще отлично живешь👍🏽. Я желаю так жить всегда! ❤️"

"Какая вы красивая) и по-моему вы похудели)))) так надо чаще отдыхать))))"

"Человеческая зависть. Хотят сидеть дома или минимум в директорах, а деньги чтобы с неба падали"

"И не надо ничего никому объяснять , вы классная и очень красивая женщина 😘"

"Замечательный пост 👍для завистников"

"Публикуйте больше морских фото) Вы такая красивая и замечательная – приятно смотреть 🙏🏻"

"Вау!!! Я вас не узнала!! Как похудели!!!👍"

"Анфиса, Вы молодец! Вы пример для подражания!"

Напомним, что пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем: "Красота и блаженство".

Как сообщала Politeka, Анфиса Чехова в мокром бикини бесстыже расставила ноги и нарвалась на критику: "А работать когда будете?".