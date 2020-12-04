Актриса Екатерина Ковальчук, которой приписывают роман с шоуменом и экс-мужем Кристины Асмус Гариком Харламовым, ошеломила пикантными фото
Как передает Politeka.net, новые кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
«Я очень соскучилась по путешествиям. И да, по штатам.( Что бы вы ни писали по этому поводу 😉)», - написала актриса.
Приєтом она показала черно-белые фото, сделанные в Сан-Франциско.
Ковальчук запечатлена в джинсах и майке. Поверх надета кожаная куртка. Однако внимание пользователей Сети оказалось прикованным к груди актрисы. Судя по торчащим соскам, лифчик она не надела. На шее у девушки - массивный кулон.
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Отметим, Гарик Харламов не смог пройти мимо таких пикантных снимков. Он отреагировал на публикацию лайком.
Интересно, что Екатерина Ковальчук действительно очень похожа на бывшую жену артиста — Кристины Асмус. Теперь уже не скрыть, что у Харламова есть любимый женский типаж.
Отметим, после развода с Кристиной Асмус Гарику Харамову то и дело приписывают романы. В частности не утихают разговоры о том, что у шоумена интрижка с блогершей и актрисой Яной Кошкиной.
Напомним, что невеста Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".
Как сообщала Politeka, любовница Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша...".
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