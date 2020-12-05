Британский принц Гарри и Меган Маркл уже приобрели елку к Рождеству

Как стало известно из сообщения издания The Mirror, герцог и герцогиня Сассекские решили собственноручно приобрести рождественское дерево в маленьком магазине на автостоянке супермаркета Санта-Барбары.

По словам сотрудника магазина Джеймса Алмагера, когда Меган и Гарри прибыли, покупатели почти отсутствовали — лишь одна семья. И маленький мальчик посчитал, что Гарри является продавцом. Не узнав принца, он обратился к нему и спросил, работает ли он в этом магазине.

Джеймс отметил, что королевская пара произвела на него очень яркое впечатление. И что они кажутся очень милыми и доброжелательными людьми.

Напомним, как по словам друзей бывших герцогов, нынче у Меган Маркл и принца Гарри все замечательно, и они даже сумели отпраздновать первый День благодарения в США.

Отметим, что Меган Маркл летом этого года пережила потерю второго ребенка. Будучи беременной, экс-герцогиня почувствовала острую боль в животе, в то время как ухаживала за со своим первенцем Арчи.

Через некоторое время Меган Маркл уже оказалась в клинике, а ее супруг Гарри держал ее за руку.

У Елизаветы II сразу же выреили поддержку бывшим герцогам по причине утраты второго ребенка, однако официальные заявления по этому поводу в СМИ отсутствовали.

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