После разговора с журналистами связь с мужчиной прервалась

Младший брат легендарного советского и российского актера Алексея Баталова находится в доме престареих вопреки своей воле

Об этом журналисты росСМИ узнали после того, как 83-летний Михаил Ардов связался с представителями прессы.

Мужчина рассказал, что несколько лет назад родные буквально выселили его из собственной квартиры, определив в дом престарелых. Теперь они не навещают мужчину и не отвечают на его звонки.

«Я тут, как узник, помогите. Я даже родственникам позвонить не могу. Они просто не берут трубки. Ко мне никто не приходит, я совершенно одинок», — цитируют слова Ардова журналисты.

Дом престарелих, в котором сейчас находится брат по матери покойного Баталова, расположен на окраине российской столицы. Когда СМИ попытались связаться с администрацией учреждения, там категорически отказались комментировать что-либо. Со временем сам Михаил перестал отвечать на звонки, что дало повод предположить: у мужчины могли забрать мобильный телелефон.

По информации СМИ, мать Баталова второй раз вышла замуж за писателя и сценариста Виктора Ардова. В этом браке и родился Михаил, который на девять лет младше старшего брата. Он занимался публицистикой, но затем стал священником.

Отметим, что проблемы есть и у дочери покойного актера. Она проходит потерпевшей в деле о мошенничестве, в котором обвиняют Михаила Цивина и Наталью Дрожжину.

Якобы супружеская пара обманом оформила на себя генеральную доверенность, после чего стала распоряжаться имуществом вдовы актера Гитаны Аркадьевны и банковскими счетами

Никита Михалков, друг покойного актера, вызвался помочь семье Баталова, наняв лучших адвокатов.

Алексей Баталов сыграл немало ролей в кино, но больше всего запомнился зрителям образом Гоши в фильме «Москва слезам не верит». Знаменитый актер умер на 89-м году жизни 15 июня 2017 года.

В мае сообщалось, что Алексей Баталов был госпитализирован в больницу Москвы.

Причиной госпитализации стало повышение у актера артериального давления. В то же время жена артиста Гитана Леонтенко уточнила, Баталов находится в больнице уже два месяца из-за перелома ноги в двух местах.

Напомним, как выглядят актеры «Москва слезам не верит» спустя 40 лет.

Как сообщала Politeka, обнародовано предсмертное письмо Баталова.

Ранее Рoliteka также писала о том, что известный российский актер госпитализирован в Москве.