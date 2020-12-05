Певица уже в Москве

Известная украинская певица София Ротару планирует виступить на новогоднем концерте "Песня года" в России

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Ротару в соцсети.

Так, в сеть "слили" планы Ротару поехать в Москву на запись традиционного для РФ новогоднего концерта "Песня года". Артистка даже успела похвастаться платьем, которое она выбрала для поездки.

На опубликованных кадрах певица кружит в платье ярко-красного цвета с воланами.

"Песня года - 2020", - так подписано видео с Ротару в ярком платье.

Судя по всему, украинская певица уже прибыла в Москву, потому что в сети появились фото с ней, сделанное в РФ.

О выступлении Ротару на "Песне года" сообщают и на других фан-страницах певицы.

"Ура!", "Удачи вам!", "Ждем", "Ждем отрывочек с концерта", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, что внучка Ротару - 19-ти летняя София Евдокименко - живет в США и длительное время находится в отношениях с украинским миллионером, а недавно стало известно, что она будет его женой. Как оказалось, новый возлюбленный Сони является предпринимателем и вице-президентом в крупной компании.

Напомним, София Ротару оказалась не нужна в России, директор певицы сообщил детали.

Как сообщала Politeka, София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России, досталось Пугачевой.