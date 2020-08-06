Убрать запрет на ряд сайтов и соцсетей можно за несколько минут, и это вполне законно

Многие украинцы активно пользовались сервисами Mail.ru, «Яндексом», ВК, «Одноклассниками», «Кинопоиском», пока те не попали под запрет. Таких сайтов большое количество, и сейчас мы рассмотрим, как «сбросить оковы».

Ограничительные меры относительно ряда российских веб-ресурсов — это часть санкций, которые Украина приняла в ответ на аннексию АР Крым и гибридную войну на востоке с целью обезопасить информационную безопасность страны. Соответствующий Указ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 15 мая 2017 года.

Несмотря на негодование граждан, решение пересматриваться не стало, и сотни тысяч пользователей активировало на своих браузерах VPN и прокси-сервера. Другие установили специальные браузеры для обхода запрета. Рассмотрим эти способы вернуть доступ к заблокированным ресурсам.

Как обойти блокировку с помощью VPN

Virtual Private Network, или по-простому — ВПН, является способом подмены местоположения. То есть, запрос на доступ к конкретному сайту осуществляется не напрямую, а через посредника. Таким образом, информационный канал шифруется, провайдер не может отследить запрос пользователя, блокировка обходится стороной. При этом, скорость такого соединения значительно теряется.

Под ВПН стоит понимать расширение для браузеров: Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox. Всего на рынке существует множество компаний, предлагающих услуги VPN:

Hola! (один из самых популярных, и при этом, бесплатных ВПН, который можно скачать в виде приложения или установить в виде расширения). Из недостатков пользователи отмечают редкое нарушение верстки заблокированных сайтов, что приводит к их визуальному искажению. «Хола!» отлично подходит для фильмов и видеороликов, что обусловлено неплохим ускорением соединения.

TunnelBear VPN (первые 500 Мб бесплатно, далее прайс составляет $9,99 в месяц или 4,99 за один месяц при годовой подписке). Доступен этот ВПН не только на ПК, но и на Mac, Android, iOS. Чтобы им воспользоваться, потребуется зарегистрироваться в системе через свой E-mail (подтвердить его).

ZenMate (предоставляет также платные услуги: 9,99 евро в месяц, 4,99 за месяц пользования при годовой подписке или 1,64 при оплате сразу за 3 года; можно установить как бесплатное расширение).

FriGate (продвинутое расширение для браузеров «Хром», «Опера» и «Мозилла», в котором можно создать список сайтов для запуска ВПН, что очень удобно).

Browsec (свободный безлимитный ВПН, который совместим с «Андроидом», получил неплохие оценки пользователей).

Touch VPN (также бесплатный вариант, который можно беспроблемно эксплуатировать).

Рассмотрим несколько примеров, как установить VPN на компьютер.

Изначально нам необходимо будет зайти в Веб-магазин расширений браузера. На каждом браузере это делается примерно одинаково. В «Хроме» нужно изначально открыть окно «Настройки и управление Google Chrome» (три вертикальных точки, которые находятся в правом верхнем углу под крестиком закрытия), после выбираем из списка «Другие инструменты», при наведении курсора мыши на данную надпись, справа открывается еще одно окно со списком, где нужно кликнуть на «Расширения».

После проделанной работы в «Хроме», в правом углу откроется вертикальная полоса с надписью «Расширения», внизу полосы (в левом нижнем углу) ищем «Открыть Веб-магазин Chrome», кликаем на надпись. Готово, мы в магазине. В поисковой строке вводим — VPN, выбираем из списка "VPN". Перед нами откроется небольшой список расширений, и в правом верхнем углу мы можем нажать на «Больше расширений». Теперь мы можем видеть весь огромный список доступных для браузера ВПН, их оценки, число скачиваний. Одним из безусловных лидеров в списке по всем параметрам является Hola.

После того, как мы определились с выбором, кликаем на «Добавить в Chrome». Устанавливаемое расширение пишет в окне информацию о том, что может делать, если согласны, кликаем на «Добавить расширение». Скачивается небольшой файл и самостоятельно устанавливается. Если выбор пал на «Хола!», то нас перекинет к ней на сайт и предложит список ТОП сайтов в Украине: VKontakte, Odnoklassniki, «Мэйл.ру», Yandex, Kinopoisk и др.

Установив расширение на браузер, его логотип появится на панели быстрого доступа. Чтобы активировать или выключить ВПН нужно кликнуть на этот логотип. В случае с «Хола!», мы должны выбрать сайт для разблокировки. Некоторые предлагают простое включение и самостоятельно выбирают страну посредника, в других нужно еще выбрать страну, через которую будет осуществляться соединение с сайтами (разобраться не сложно, все интуитивно понятно).

Важно: выбирайте VPN очень и очень аккуратно! Далеко не каждая компания гарантирует конфиденциальность и безопасность сохранности данных на ПК или телефоне.

Некоторые представители системы Virtual Private Network требуют обязательной регистрации пользователя, чтобы предоставить пробный период на свою программку или для рассылки предложений. В этом случае, потребуется ввести свою почту и подтвердить ее. Если почта уже использовалась, и срок пробного периода истек, пользоваться таким ВПН не получится.

VPN Master для iPhone

Чтобы воспользоваться специализированным VPN нужно зайти в APP Store, ввести в поисковой строке VPN Master, и после установить программу. Далее ее нужно будет запустить и кликнуть на изображение щита внизу страницы. В подтверждение работоспособности приложения планета земля (рисунок на главной странице), оденется в шлем. Это значит, что можно смело пользоваться заблокированными веб-ресурсами.

Это бесплатная программка, которая занимает 45 мегабайт памяти и имеет оценку от пользователей 4,7 балла из 5 (более 63 тысяч оценок). Подходит «Мастер» и для iPad.

Обход блокировок с помощью браузеров и прокси-сервисов

ВК, «Одноклассники», «Мейл.ру» и другие страницы можно посещать и без установки расширений. Для этого можно воспользоваться одним из «продвинутых» браузеров. Так, в «Опере» уже есть вмонтированный VPN, который активируется для всех сайтов одним щелчком мыши. Отмечается высокая скорость соединения и высокая безопасность личных данных. Если ВПН в Opera не выведен на панель быстрого доступа, найти его можно во вкладке «Безопасность».

Одним из самых мощных и надежных способов остаться «Инкогнито» в сети Интернет, переходя по любым ссылкам, является Tor browser. Эта система надежно шифрует трафик и предлагает своему пользователю ряд дополнительных настроек, заточенных под улучшение анонимности, из-за чего ее еще называют «анонимайзер».

Суть системы заключается в сложной путанице сети между пользователями браузера. Любой запрос шифруется и передается через десятки других юзеров в источник, и только тогда ответ другими схемами вернется назад. Стоит отметить и минусы «Тора»:

относительно медленный (за счет длинного пути запроса скорость снижается);

ресурсоемкий (внушительно нагружает систему);

предназначен для опытных пользователей.

Freeu — браузер от ВК, который также предлагает установить VPN для Windows. Стоит отметить, что сам браузер, идет на «Виндовс 7» и выше. Он выполнен в патриотических украинских цветах и рекламируется целенаправленно в Украине для обхода блокировок. Связан этот браузер с компанией Mail.ru Group (или как ее по-простому называют — «Меил», а физический сервер расположен в Москве.

Когда устанавливается Freeu, вместе с ним идут в комплекте ряд сервисов от «Мейл.ру», которые собирают пользовательскую информацию и отправляют ее на сервера российской компании. И самое интересное, что эти серверы внедряют в реестр «операционной» изменения, чтобы их было обычными способами невозможно удалить. Некоторые украинские СМИ прозвали их «липучим вирусом».

Прокси-сервер — посредник, которому юзер доверяет получить свою информацию. Другими словами, это система, на которую изначально идет запрос от пользователя, а уже потом этот сигнал отсылается на конечный источник (действует как зеркало). Информация с сайта возвращается прокси-серверу, и направляется назад пользователю. Чаще всего, «Прокси» представлен в форме обычного сайта, где юзеру нужно ввести адрес сайта для посещения. Самые популярные прокси-серверы:

ProxFree;

Hideme;

Proxfree.com;

Ninjacloak;

Proxyweb и т.д.

Недостаток таких серверов, как и у VPN — заторможенная скорость.

Ответы на самые популярные вопросы (FAQ)

Почему мобильная версия работает медленнее компьютера? Обычно, скорость упирается в мощность самого телефона и качество WiFi адаптера. Из-за этого, чтобы открыть страницу, используя мобильный, потребуется несколько больше времени.

Как использовать облако «Яндекса» для скачки информации? Очень часто блогеры оставляют ссылки на скачивание различных приложений, игр, файлов в виде ссылки на «Яндекс» ресурс. Скачать такие данные можно через тот же VPN.

Какая программа VPN лучше для мобильного? Судя по оценкам пользователей, это Hola!, но решать каждому пользователю индивидуально.

Почему пропали все контакты с ВК? VPN может искажать работу сервиса и не отображать друзей. Также страницу могли взломать. Стоит попробовать осуществить вход посредством браузера Tor, другого VPN или прокси-сервера, если проблема осталась, можно обратиться за помощью к специалистам ВК.

Почему в 2019 году я не могу войти в «Одноклассники» через VPN? Есть несколько причин с проблемами входа: выбран плохой ВПН; неудачно определен сервер (находится в Украине), оборвалось подключение к интернету (например, отсоединился кабель).

Ответственность за пользование VPN

Рассмотренные способы посещения заблокированных веб-ресурсов не нарушают постановление Президента Украины, и никак не затрагивают закон. Ответственность в каком-либо виде за это само-собой не предусмотрена.

Обходить запрет, или найти другой сайт/социальную сеть для пользования, решать каждому из нас. "Перепрыгнуть" блок можно несколькими способами: через VPN, прокси-сервис или отдельный браузер («Оперу», «Тор» и т.д.).

Чтобы разблокировать страницы, достаточно скачать приложение VPN, войти в него и активировать. Есть такие программы, которые действуют обширно, на все веб-ресурсы, а есть и точечные (разблокировка по ссылке). «Снятая с ключа» страница может отображаться некорректно, стоит перезапустить ее, если не помогает, можно сменить ВПН.