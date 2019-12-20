В сети раскритиковали главную елку, которую установили в центре Киева

Пост гнева на своей странице в Фейсбуке написала блогер и волонтер Наталья Усупова, которая проживает в центре столицы, пишет Politeka.net

Она назвала главную елку в центре города апокалипсисом и уточнила, что в "цивилизованных странах , как правило елки ставят в парках, не перекрывая движения".

Юсупова рассказала, что вчера ей пришлось чуть ли не на крови клясться, что живет в этом районе, так как по ее словам полиция стала намертво и перекрыли все заезды вокруг. Все потому, что люди считают, им надо припарковаться как можно ближе к празднику жизни, а, что там местным надо заехать домой, это их не касается.

«Есть парк Шевченко, самый центр, поставьте там аттракционы и домики с шашлыками по 700 грн за кг. Нет, надо поставить у людей под окнами, перекрыть движ по центр улице, ну чтобы пробок больше было и чтобы те кто живут в округе не могли выехать и заехать домой», - написала блогер.

Юсупова отметила, что киевляне ставят машины так, что пробка стоит не двигаясь, эвакуатор не может проехать, все забито « голодными « родителями с их чадами.

«А когда ударит концерт, вообще прелесть. Народ идёт лавиной, при чем большинство не мамы с детьми, а взрослые. Ну как же, хочется праздника, это наше самое любимое», - написала она.

На ее пост откликнулись другие украинцы, которые посочувствовали тем, кто живет в центре города и посоветовали на праздники уезжать куда-нибудь.

На ее пост откликнулись другие украинцы, которые посочувствовали тем, кто живет в центре города и посоветовали на праздники уезжать куда-нибудь.

«Сочувствую. В центре жить очень не просто в любой столице😥шум от туристов и местных до 2-3 ночи , а на выходные лучше вообще из города уезжать-спать нереально», «Район прекрасный, но этот движ, как и на Андреевском, превращает проживание в раздражение», «От это как раз и есть мерзкий совок - ублажение лохтората. Я выросла на Городецкого (Карла Маркса) всегда на праздники прорывались домой с паспортами. Машин не было, но подъезды были загажены. Не военный парад , а превращение центральных улиц в помойку на праздники гадкая совковая традиция!», - пишут люди.

Напомним, Киев украсили к новогодним праздникам, в городе появились сверкающие деревья и разноцветные огни.

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Также Politeka писала, что блогер раскрыла правду о съемках «голубых огоньков» в РФ, это сплошной фарс и «игра в счастье».