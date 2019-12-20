Главный Раввин Киева Йонатан Маркович посетил торжественные мероприятия по случаю празднования Хануки в Верховной Раде.
“Ханука - это символ победы еврейского народа над огромной империей. Потому что вы были едины и верили а Б-га. Парламент - это тот институт, который объединяет весь народ Украины. У каждого своя точка зрения, но мы всегда должны быть едины, чтобы победить наших внешних врагов”, - отметил Главный Раввин Маркович.
Кроме того, празднования прошли при участии Посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, Почетного консула Израиля в Украине Олега Вишнякова, а также народных депутатов.
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