25 декабря и 7 января 2019-2020 в Украине отмечается Рождество Христово. Соответственно, люди получают сразу целых два выходных, благодаря несовпадению Юлианского и Григорианского календарей. Поэтому католикам можно отправлять открытки 25 числа (друзья из Америки и Европы), а православным — 7 числа (страны СНГ).

Открытка, как небольшой подарок с пожеланием на Рождество — своеобразная традиция, которая длится уже многие десятилетия. Благодаря современным технологиям, отправить красивое изображение с сопроводительным текстом мы можем посредством сети Интернет или СМС. Выбрать картинку порой очень сложно, что объясняется огромным разнообразием самих рисунков и поздравительных надписей. Они могут быть представлены стихом, прозой или даже простым «С Рождеством Христовым».

Какие бывают открытки на Рождество

Чтобы упростить поиск, можно разбить все рождественские открытки на несколько групп:

без текста (к атрибутам праздника относится: церковь, снег, елка, образы Марии и Иисуса, Вифлеемская звезда, ангелы, новогодние игрушки, абстракции домашнего тепла и уюта, семейной идиллии);

краткая надпись: «Поздравляю…» (стоит избегать таких открыток, или дополнять их красивым основательным поздравительным текстом);

стих (на картинке гармонично смотрятся короткие стихи, которые не сильно закрывают иллюстрацию);

проза (простой душевный текст на фоне красивого изображения).

Если выбрать конкретное направление, то и поиск подходящей открытки не займет много усилия и труда. Создать ее можно и самостоятельно, при помощи Фотошопа или других подобных программ. Не специалисты в работе с графикой также могут соединить картинку и надпись посредством некоторых программ (например, Paint 3D), или сайтов, таких как MyCollages.

Когда нет желания сильно заморачиваться, предлагаем список красивых поздравительных открыток на Рождество Христово.

Красивые открытки на Рождество

Порой приходится часами выбирать хорошую открытку. Чтобы не тратить много времени, предлагаем список лучших поздравлений, выполненных в различных стилях.

Можно отправить простую и незамысловатую картинку, добавив сопроводительный поздравительный текст.

Открытка-пожелание любви и чудес — более чем универсальный рождественский вариант. Ее можно подарить взрослым, детям и пожилым, безразличным не останется никто.

Традиционный стих не всем нравится дарить в обычном письменном формате. Некоторые предпочитают, чтобы он был написан на красивом рождественском фоне, где изображена ель, подарки, колокольчики, украшения и другие атрибуты праздника.

Тематическая картинка, подчеркивающая дух Рождества, способна поднять настроение и заставить улыбнуться. Церковь, дома и много снега, атмосфера праздника и настоящего зимнего уюта.

Как же на Рождество без открытки с изображением Пресвятой Богородицы и маленького Иисуса Христа на фоне церкви. Вифлеемская звезда на небе, белые снежинки и рождественские атрибуты, красивый стих — идеальное поздравление для друзей и близких.

Альтернативным вариантом традиционным открыткам может быть красивое тематическое изображение без текста. В сопроводительном письме можно в прозе или стихом поздравить всех с рождением Христовым.

Текст на картинке может быть написан в прозе. Отсутствие красивой рифмы не делает открытку менее привлекательной. Для многих обычный текст звучит более глубоко и искренне.

У многих из нас есть англоязычные друзья. Соответственно, для них нужно найти особую открытку с надписью «Merry Christmas». Стоит также написать сопроводительный текст.

Если не получается красиво сформулировать предложение на английском, можно отправлять картинки сразу с подобным текстом.

Сопроводительный текст к открытке

Несмотря на то, что написано на открытке, всегда стоит что-то написать от себя. Обычно, если приходит только одна поздравительная картинка, в голове возникает мысль, что человек сделал это не искренне (просто нашел картинку и отправил, чтобы время не тратить). Нужно проявить внимание, ведь это самое главное в поздравлениях.

В сопроводительном письме можно написать все, что угодно: поздравительный стих или прозу, ненавязчивую фразу по типу: «С праздником тебя, друг! Как поживаешь?» и т.д. Наиболее высоко оценивается обычный душевный текст. Вот несколько примеров.

«С Рождеством Христовым! В этот день желаю тебе и твоим близким море счастья, улыбок, чтобы здоровье было крепким, и ангелы небесные оберегали от всяческих бед! Восславим родившегося Спасителя нашего Иисуса Христа, пусть Вифлеемская звезда указывает всем нам путь в темноте.»

«Поздравляю с Рождеством! Желаю много смеха и снега, чтобы рождественский святой дух не покидал. Тепла и душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, божественной защиты и небесной благодати тебе! Иисус родился, радуйся!»

Также предлагаем к ознакомлению красивые стихотворения.

В рождественский вечер чудесный

Хочу пожелать я добра,

Чтоб ангел прекрасный небесный

Принес вам немного тепла.

Чтоб Бог охранял вас по жизни,

Чтоб Он уберег от беды,

Чтоб все ваши тайные мысли

Он в явь превратил из мечты.

Ведь праздник чудесный и светлый,

Наполнен он весь волшебством.

Пусть будет всё в жизни прекрасно

И полною чашею дом!

Второй стих более краткий, но не хуже раскрывает атмосферу Рождества.

Окуталась снегом снова земля,

С Рождеством поздравляю с улыбкой тебя!

По жизни встречай ты лишь красоту,

Радость, улыбки и доброту!

А мечты, что хранишь от чужих и родных,

Пусть исполнятся в добрый праздничный миг,

Ведь чудесней на свете нет торжества!

Пусть тебя бережет звезда Рождества!

Несмотря на то, католическое или православное, Рождество — оно одно. Это праздник рождения Иисуса Христа. Люди отмечают его практически одинаково, дарят подарки, стихи, открытки, пожелания (можно даже с приколом). Советуем провести этот выходной в кругу семьи, улыбок, в атмосфере тепла, счастья и домашнего уюта.