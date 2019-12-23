Украинцам рассказали о новых изменениях в трудовом кодексе

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его словам, в новом законопроекте предусмотрена компенсация работнику в случае его увольнения по инициативе работодателя.

«Работодатель должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель», - подчеркнул министр.

Более того, новый закон позволяет беременным работать из дома и по гибкому графику. Фактически - работать дистанционно и иметь социальные и иные гарантии работника.

Кроме того, будут бессрочные договора, благодаря которым, работник сможет зафиксировать штраф или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя. Или размер материального и морального вреда. Все это - письменно и отдельно для каждого работника

Новый закон сохраняет привычную продолжительность рабочей недели - 40 часов. Но позволяет договариваться о гибком графике работы.

"Льготы остаются. Для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних. За мобилизованными в Вооруженные силы бойцами сохраняется рабочее место и выплаты на время службы", - подчеркнул Милованов.

Он объяснил, что новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени. То есть легализует найм персонала, чьи услуги требуются нерегулярно.

Под его публикацией многие украинцы уже отреагировали на изменения в трудовом кодексе.

«Социализм с явным доминированием прав работников.»,

«Вы не можете не понимать последствий. Или делайте настоящие реформы (опять же, с вашим бэкграундом вы не можете не знать, что надо делать), или идите в отставку. Все эти попытки понравиться люмпенам только ухудшат ситуацию», «Юридически очень некорректно сформулированы положения проекта. Боже, кто Вам дал полномочия лезть в эту сферу?», " Рассматриваются ли особые условия для работающих в IT-сфере? Им вся эта доморощенная "забота" от государства и даром не нужна. Зато им требуется максимальная гибкость и значительно более низкая нагрузка на ФОТ. Для IT 5-я группа ФОП всё ещё обсуждается? Или на 3-й их наконец перестанет Гоструда кошмарить?" «Новый закон позволяет уволить работника без объяснения причины. В Вашем тексте не приведены причины», - пишут люди.

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