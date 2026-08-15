Дефіцит продуктів в Харкові потенційно може стати відчутнішим наприкінці літа та восени.

Дефіцит продуктів в Харкові може насамперед торкнутися томатів через скорочення врожаїв у різних країнах світу, повідомляє видання Politeka.net.

Цьогоріч аграрії в окремих регіонах зіткнулися із тривалою спекою, посухою та нестачею опадів. Додаткові ризики створили сильні зливи й різкі зміни температури.

Такі погодні умови вже вплинули на врожайність держав, які відіграють важливу роль у міжнародній торгівлі помідорами. Зменшення обсягів пропозиції може поступово підштовхувати вартість овочів угору.

Українські виробники також відчули наслідки несприятливої погоди. Частина господарств, особливо у східних регіонах, зазнала втрат через тривалий дефіцит вологи.

Водночас говорити про критичну ситуацію на внутрішньому ринку наразі підстав немає. Негативний вплив погоди частково вдалося компенсувати завдяки зрошенню, сучасним агротехнологіям та кращим умовам вирощування в інших областях.

За попередніми оцінками, загальний урожай в Україні може залишитися близьким до торішнього рівня. Водночас окремі фермерські господарства можуть отримати менше продукції, ніж очікували.

На вартість овочів впливає не лише обсяг зібраного врожаю. Значення мають собівартість виробництва, логістика, сезонний фактор та кількість імпортних поставок.

Дефіцит продуктів в Харкові потенційно може стати відчутнішим наприкінці літа та восени, коли пропозиція сезонних овочів традиційно скорочується.

Для покупців це може означати тимчасове зменшення асортименту або коливання цін на окремі позиції. Остаточна ситуація залежатиме від нового врожаю, стабільності поставок та тенденцій на світовому ринку.

Водночас агровиробникам доведеться адаптуватися до нових погодних умов. Серед можливих заходів — розширення систем зрошення, використання посухостійких сортів і вдосконалення технологій вирощування.

Джерело: agroreview

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