Українцям варто бути готовими до тривалих графіків відключення світла у Полтавській області на 16 серпня.

Графіки відключення світла триватимуть через ремонтні та профілактичні роботи у Полтавській області, що триватимуть на 16 серпня, в неділю, пише Politeka.net.

У Полтавській області 16 серпня 2026 року заплановані тривалі обмеження електропостачання. Мешканцям будинків, які потрапили до переліку, варто заздалегідь підготуватися до тривалої відсутності електроенергії — зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 16 серпня триватимуть у селі Онищенки електропостачання обмежать з 08:00 до 20:00. Знеструмлення стосуватиметься таких адрес:

Дачна — 3;

Лісова — 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64.

У селі Романки у цей самий період, з 08:00 до 20:00, без електроенергії можуть залишитися мешканці будинків на Лугова:

Лугова — 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31.

У селі Федоренки обмеження також діятимуть протягом 12 годин, з 08:00 до 20:00. До переліку увійшли адреси:

Омельницька — 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40.

Найбільший список адрес стосується села Щербаки. Тут з 08:00 до 20:00 електроенергію планують обмежити за такими адресами:

Богдана Хмельницького — 10;

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вишневий — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27;

Героїв полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кільцева — 11;

Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропивницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельницька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

Джерело: Омельницька громада.

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