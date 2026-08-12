Для отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Чернігівській області українцям необхідно мати відповідне посвідчення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області передбачає нову програму фінансової підтримки для мешканців Остерської громади, повідомляє Politeka.net.

Відібрані категорії населення можуть отримувати по 2000 гривень раз на три місяці.

Ініціативу реалізує благодійний фонд Global Empowerment Mission Ukraine за фінансової підтримки Howard G. Buffett Foundation та GEM inc. Подати заявку на участь у програмі можна до 20 серпня 2026 року включно.

Право на виплати мають дві категорії громадян: люди віком від 60 років та особи з інвалідністю I або II групи. При цьому зареєструватися можна лише за однією підставою — як пенсіонер або як людина з інвалідністю.

Прийом документів проводять із понеділка по п'ятницю з 08:00 до 13:00. Заявників приймають у порядку живої черги в укритті Остерського ліцею №1 у місті Остер.

Організатори планують реєструвати до 100 людей щодня, тому охочим радять завчасно підготувати необхідні документи та звернутися у визначений час.

Для оформлення допомоги необхідні оригінали паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та документа, що підтверджує зареєстроване місце проживання.

Пенсіонерам також потрібно пред'явити пенсійне посвідчення. Людям з інвалідністю слід мати відповідне посвідчення.

Грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області перераховуватимуть на банківську картку АТ «ПУМБ». Для відкриття рахунку заявник може скористатися паперовим паспортом та РНОКПП, ID-карткою разом із документом про місце проживання або відповідними цифровими документами в «Дії».

Водночас програма поширюється не лише на жителів самого Остра. Мешканці інших населених пунктів Остерської громади, які відповідають установленим критеріям, також можуть претендувати на фінансову підтримку.

Для цього їм необхідно звернутися до старости свого округу. Там мають повідомити дату проведення реєстрації, місце прийому документів та інші організаційні деталі.

Перед зверненням громадянам рекомендують перевірити актуальні умови програми та перелік необхідних документів, оскільки порядок реєстрації може уточнюватися організаторами.

Джерело: Остерська міська територіальна громада

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