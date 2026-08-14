Грошова допомога для ВПО можна отримати в Миколаївській області, проте варто знати про всі нюанси та умови.

У Миколаївській області ВПО та інші постраждалі від війни українці можуть претендувати на грошову допомогу від Товариства Червоного Хреста України, пише Politeka.net.

Фінансова допомога передбачена для людей, які через повномасштабну війну опинилися у складних життєвих обставинах. Програми охоплюють мешканців територій, що регулярно потерпають від російських обстрілів, евакуйованих громадян, постраждалих від атак, а також внутрішньо переміщених осіб.

Як зазначає Товариство Червоного Хреста України, конкретний розмір виплати залежить від категорії людини, її обставин та рівня потреби у матеріальній підтримці.

Для жителів Миколаївської області передбачено кілька варіантів грошової допомоги:

10 800 гривень на людину — кошти можуть бути спрямовані найбільш соціально та економічно вразливим категоріям населення;

12 300 гривень на одну особу — виплата передбачена для евакуйованих людей, які пройшли через транзитний пункт, а також громадян, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів;

2000 гривень — така допомога передбачена для дорослих внутрішньо переміщених осіб;

3000 гривень — кошти можуть отримати діти та люди з інвалідністю, які мають статус ВПО.

Таким чином, фінансова підтримка охоплює різні категорії українців, які через війну були змушені залишити власні домівки, втратили майно або зіткнулися з погіршенням матеріального становища.

Окремо допомогу можуть спрямовувати людям, чиє житло або майно зазнало пошкоджень через російські обстріли. Для таких громадян додаткові кошти можуть бути важливими для відновлення пошкодженого помешкання, придбання необхідних речей або тимчасового вирішення житлового питання.

Ще одна категорія потенційних отримувачів — внутрішньо переміщені особи, які не можуть повернутися додому через безпекові ризики. Частина таких людей тривалий час живе в інших населених пунктах, змушена орендувати житло та шукати нові джерела доходу, що створює додаткове фінансове навантаження.

За певних обставин ВПО можуть розраховувати на підтримку протягом від 3 до 9 місяців. Зокрема, йдеться про людей, які мають право на державні соціальні виплати, але тимчасово не можуть їх оформити з об'єктивних причин.

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