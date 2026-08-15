Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області може мати різні умови.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне серед приватних пропозицій у Дніпрі, Кривому Розі та Самарівському районі, повідомляє видання Politeka.net.

У Кривому Розі господарі готові прийняти двох осіб у двокімнатному будинку. Перевагу віддають матері та доньці.

Помешкання обладнане ванною, бойлером, пральною машиною та потрібною технікою. Є централізована каналізація. Плату за оренду й комунальні послуги власники не вимагають.

Водночас від майбутніх мешканців очікують періодичної допомоги літній жінці з нескладними домашніми завданнями.

У селі Вільне Самарівського району переселенцю пропонують окрему кімнату в трикімнатній оселі. Там є газове опалення та водопровід. На подвір’ї облаштовані літня кухня і присадибна територія.

Майбутньому квартиранту також можуть запропонувати побутову допомогу родичці господарів.

Ще один варіант розташований у Дніпрі. Йдеться про кімнату в приватному будинку, де передбачені базові зручності та можливість харчування.

Господарі розраховують на сприяння у хатніх справах. Які саме завдання виконуватиме новий мешканець, планують визначити під час попередньої розмови.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області може мати різні умови, тому перед заселенням важливо погодити тривалість проживання, побутові правила та обов’язки кожної сторони.

Також варто безпосередньо перед домовленістю перевірити актуальність оголошення. Вільні помешкання через попит можуть швидко стати недоступними.

Переселенцям радять регулярно стежити за новими оголошеннями, щоб вчасно скористатися відповідною пропозицією.

Джерело: Допомагай

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