Подорожчання продуктів у Запоріжжі на тиждень 12–18 серпня найбільше позначилося на вартості сирокопченої ковбаси, свіжомороженої скумбрії та пшеничного борошна, повідомляє видання Politeka.net.

375-грамова «Алан Брауншвейська» сирокопчена 15 серпня коштує 380,54 грн. Саме такий цінник зафіксований у Metro.

Для порівняння, середній липневий показник становив 343,44 грн. Ще 12–15 липня товар оцінювали у 306,34 грн, а з 16 числа значення різко піднялося до нинішнього рівня.

Від початку місячного періоду різниця склала 74,20 грн, або близько 24,2%.

Надалі вартість залишалася стабільною: з 16 липня до 12 серпня щоденний показник не змінювався.

Кілограмове фасування у вихідних даних для Запоріжжя не використовується — йдеться про упаковку «Хуторок» вагою 2 кг. Нині її середня вартість становить 74 грн.

У липні аналогічний показник дорівнював 70,96 грн. Більшу частину місяця ціна залишалася на цьому рівні, а 11 серпня піднялася до 74 грн.

Отже, за місяць приріст склав 3,04 грн, що відповідає приблизно 4,3%.

У Megamarket 15 серпня упаковка коштувала 74 грн. Для порівняння, середня липнева пропозиція Novus була 67,92 грн.

Скумбрія також стала дорожчою

Середня вартість кілограма свіжомороженої скумбрії зараз становить 343,49 грн.

У різних торговельних мережах цінники відрізняються. В Auchan та Novus товар продавали по 354 грн, Megamarket встановив 349 грн, а в Metro — 316,94 грн.

Липневий середній показник був значно нижчим — 321,48 грн. Від 12 липня до 12 серпня зростання склало 6,25 грн за даними щоденного індексу.

При цьому протягом другої половини липня вартість навіть знижувалася: після 338,49 грн у середині місяця показник опускався до 315,99 грн. На початку серпня він поступово почав підніматися, а 9 серпня досяг 343,49 грн.

Наведені цифри свідчать, що подорожчання продуктів у Запоріжжі відбувається нерівномірно.

Найбільший абсолютний приріст серед трьох позицій припав на ковбасу — плюс 74,20 грн за місяць. Скумбрія додала 6,25 грн, а двокілограмова пачка борошна — 3,04 грн.

Водночас цінники залежать від конкретної торговельної мережі. Тому перед покупкою варто порівнювати актуальні пропозиції: різниця між магазинами на одну й ту саму позицію може бути відчутною.

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