Українцям розповіли, якими будуть графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 серпня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 серпня, в неділю, триватимуть багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.

У суботу енергетики проводитимуть планові та технічні роботи на окремих ділянках електромереж. Через це триватимуть додаткові та планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 серпня.

Одне з найтриваліших відключень заплановане у селі Миколаївка. Тут електропостачання не буде з 08:00 до 19:00. Обмеження поширюється на такі адреси:

Зелена — 0426, 5/А

У зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії 16.08.2026 року з 08:00 до 19:00 години в селищі Роздори на таких вулицях:

Амбарна, Виконкомівська, Миру, Тиха, Калинова, Паркова, Робітнича, Шевченка, Харківська, Центральна, Вишнева, Залізнична та провулок Стадіонний

У селі Бикове електроенергію також тимчасово відключать. Планові роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. Знеструмлення стосуватиметься таких вулиць:

Зелена, Молодіжна, Ніколаєва, Першотравнева, Степова, Центральна, Шкільна, Щаслива

Без електроенергії частину дня проведуть і мешканці села Божедарівка. Тут обмеження діятимуть з 08:00 до 18:00. До переліку увійшли вулиці:

Берегова, Нагірна, Степова

Ще одне тривале знеструмлення передбачене у селі Катеринопіль. Там електроенергію планують відключити з 08:00 до 18:00. Обмеження торкнуться будинків на вулицях:

Миру, Молодіжна, Набережна, Саксаганського, Степова, Центральна, Шкільна.

У зв’язку з проведенням профілактичних робіт ДТЕК Дніпровські електромережі повідомляє про тимчасове відключення електроенергії з 08:00 до 18:00 години не буде електрики в селі Павлівка на вулиці Набережна.

Джерело: Губиниська територіальна громада.

Джерело: Божедарівська Селищна Територіальна Громада.

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