Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові надають у різних форматах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові продовжують надавати в межах проєкту «Кухня Доброти», який реалізує фонд «Червона Калина Харків», пише Politeka.net.

Ініціатива орієнтована на людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Скористатися підтримкою можуть жителі міста, внутрішньо переміщені особи, пацієнти медичних закладів, вихованці інтернатів та інші представники соціально вразливих груп.

Основний напрям роботи — забезпечення гарячими обідами тих, хто не має можливості самостійно організувати повноцінне харчування.

Що готують для отримувачів

Кухарі щодня готують комплексні обіди. Готові порції передають до визначених місць, де їх можуть отримати люди, які потребують допомоги.

У благодійній їдальні відвідувачам пропонують повноцінний набір: першу страву, основну порцію, салат та напій.

Такий формат дозволяє забезпечити людину готовою їжею на день без додаткових витрат.

Випічку передають до лікарень

Окремий напрям програми — приготування пиріжків із різними начинками.

Випічку регулярно доставляють до медичних установ, місць тимчасового проживання та людям, які залишилися без власного житла.

Завдяки пакуванню готові вироби зручно перевозити та зберігати.

Хто допомагає роботі проєкту

Щоденну діяльність кухні забезпечують волонтери, благодійники та партнери фонду.

Вони допомагають із продуктами, кухонною технікою та іншими необхідними матеріалами. Це дає змогу щодня готувати сотні порцій для людей, які потребують підтримки.

Організатори радять перед візитом уточнювати актуальний розклад, адреси пунктів видачі та правила отримання допомоги у координаторів.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові надають у різних форматах — від готових обідів до випічки. Актуальні умови участі можуть змінюватися, тому інформацію краще перевіряти безпосередньо перед зверненням.

Джерело: chervona-kalyna

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