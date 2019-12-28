Вчерашние борцы с преступностью и контрабандой оказываются сегодня в заключении – на основании безосновательных обвинений, рассказал СМИ адвокат известного следователя – и.о. начальника следственного управления финансовых расследований Офиса КНП Игоря Чапичадзе.

Об этом сообщает Голос.ua.

В конце декабря в рамках уголовного производства его подзащитного заключил под стражу Киевский районный суд Одессы, что отображено в Едином реестре судебных решений. В качестве альтернативы затребован неожиданно крупный залог в размере свыше 20 млн грн (в то время как даже за скандально известного Олега Гладковского было внесена сумма вдвое меньше). Проигнорирован даже тот факт, что Чапичадзе – единственный работающий член своей семьи, на руках которого онкобольной отец, жена-пенсионер и четырехлетняя дочка.

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Одесской области. По ничем не обоснованной версии прокуроров, правоохранитель проходит по делу Курченко: якобы мог содействовать преступной организации олигарха, покрывая его махинации с топливом на таможне. Это сфабрикованное обвинение появилось не на пустом месте: одесские прокуроры явно заинтересованы в устранении такой боевой единицы, как Чапичадзе.

Поскольку именно Игорь Чапичадзе организовал в 2014-м году изъятие 125 вагонов с топливо-смазочными материалами на 10 млн долларов. А в минувшем году следователь стал известен тем, что раскрыл один из ключевых каналов контрабанды на территории Одесской области, контролируемый, как выяснило следствие, экс-таможенником Денисом Аминевым. Как неоднократно сообщали журналисты-расследователи, Аминеву много лет подряд удавалось контролировать потоки контрабанды на юге страны.

Это был один из эпизодов масштабной войны с контрабандой, развернутой Генпрокуратурой и ДФС в 2018-м году. В результате операции, организованной Игорем Чапичадзе в августе-сентябре 2018-го года, Аминев был задержан и арестован, а также был выявлен незаконно присвоенный им товар. Контрабандисты лишились ключевого покровителя. Именно этот эпизод и стал главной причиной последующей травли Чапичадзе, считает адвокат следователя.

Позже, используя связи в ГПУ, экс-таможенник в начале этого года добился через суд отмены подозрения в свой адрес и вышел на свободу. А уже с марта началось преследование Игоря Чапичадзе на фоне тотальной дискредитации его в СМИ, которое закончилось недавним арестом и заключением в изолятор.

При этом, по данным адвоката, досудебное следствие шло с нарушениями принципов подследственности, а ходатайства защиты, указывающие на нарушение прав и свобод Чапичадзе прокуратурой Одессой области просто игнорировались. Работники прокуратуры не брезговали даже подделкой документов: в сообщении о подозрении и ходатайстве о выборе меры пресечения Игоря Чапичадзе стоят, как выяснилось, поддельные подписи следователя.

Сейчас на рассмотрении Генпрокурора лежит ходатайство адвоката с просьбой устранить все эти нарушения и отменить незаконное постановление прокурора о подследственности Одесской областной прокуратуры, установив подследственность по этому делу за следователями органов ГБР.

Будут ли услышаны аргументы здравого смысла, увидим уже в ближайшее время. Как и то, состоится ли на практике реформа системы правосудия или она по старинке пройдет лишь на бумаге, а прокуратура и суды – так и останутся организациями, которые идут на компромисс с законом в угоду наиболее влиятельных и сильных граждан и групп, заключает адвокат.