Пользователи сети подняли на смех новогодние корпоративы, которые устроили российские оккупанты в Крыму
Как пишет Politeka.net, соответствующие снимки были размещены блогером RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
В частности, многих позабавило то, что участники корпоративов надели нелепые наряды, а также натянули на головы кокошники.
"Новогодние корпоративы в царстве кокошников", - говорится в подписи к первому снимку.
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«Общественный совет. Бедная Алупка» - с иронией прокомментировал блогер.
"Мышка прибежала-хвостиком махнула...новогоднее", "Здравствуй, Дедушка Мороз-борода из ваты! Ты икону нам принес? И святости лопату?" – отмечается в сети.
Другие пользователи в комментариях отреагировали на снимки, отметим, что крымчане такое заслужили.
«Мерзость», «Снегурочки, какие они заслужили», - пишут в сети.
Ранее мы писали, украинцам в сети показали, что на улицах аннексированного украинского полуострова Крым колесит «постапокалиптический» грузовик
Соответствующие фото опубликовал местный блогер под ником «Крымский бандеровец».
«Крым. В Алуште вот такая шняга стоит», — отметил он.
Примечательно, что автомобиль является переоборудованным автобусом, к которому прикрепили пулемет, закрыли окна и колеса металлическими ограждениями, а также перекрасили в соответствующий свет.
Это стало причиной насмешек со стороны украинцев в интернет-сети.
Напомним, развитие не предусматривается: в РФ признались, зачем аннексировали Крым.
Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа в Крыму: украинцам показали новые кадры бедствия.
Также Politeka писала, что Крымский мост «обвалят»: Путин получил болезненный удар.