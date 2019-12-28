Глава Национальной полиции Львовской области, бывший «беркутовец» Василий Виконский терроризирует местных предпринимателей и требует от них платить ежемесячную дань.

Об этом сообщает издание «Вголос» со ссылкой на жалобы бизнесменов Львова и Львовской области.

«Предприниматели сообщают, что в их офисы начали приезжать так называемые «посланцы» от Виконского с требованием отдать часть бизнеса и ежемесячно платить дань. Для «убедительности» рэкетиры заранее фабрикуют уголовные дела против этих бизнесменов и пугают тюремным заключением в случае отказа давать «откат», - пишет издание.

При этом соответствующие встречи с львовскими бизнесменами организуют не только сотрудники Львовского ГУНП, которые напрямую подчинены Виконскому, но и их коллеги из Ивано-Франковского и Хмельницкого управлений, с руководством которых у Виконского давно налажены связи.

По мнению местных предпринимателей, Василий Виконский скоро будет отправлен в отставку и, предвидя это, он пытается максимально «отработать» деньги, которые были им заплачены за назначение на эту должность.

По данным издания, получить пост главы Нацполиции Львовщины Василию Виконскому помог один из самых скандальных правоохранителей, бывший заместитель главы МВД Сергей Чеботарь.

«Говорят, что Виконский заплатил Чеботарю за пост 800 тысяч долларов, и до сих пор консультируется с ним по всем самым прибыльным схемам и делится награбленным», - пишет «Вголос».

Как известно, отставки Виконского уже несколько месяцев добивается общественность Львовщины и депутаты Львовского областного совета.