Дочь известного советского режиссера Эльдара Рязанова филолог и Киновед Ольга перед Новым годом раскрыла тайну легендарного фильма "Ирония судьбы, или с легким паром"
"Вчера на фб несколько раз в самых неожиданных ракурсах всплывала тема «Иронии судьбы». Народ дискутировал, была ли у Нади и Ипполита интимная связь", - написала знаменитость в сети. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пост знаменитости в социальных сетях.
Также Разянова добавила, что люди обсуждали, снимались ли актеры пьяными в бане, стоит ли на Новый год подавать заливную рыбу и носить ботинки на тонкой подошве.
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"В общем, поскольку тема «Иронии судьбы» не закрыта, как я думала, а продолжает волновать сердца и умы соотечественников, расскажу про некоторые детали, связанные с показом фильма по ТВ 1 января 1976 года", - добавила дочь режиссера.
Ольга отметила, что работу закончил отец над картиной в 1975 году. Ее хотели показать в новогодние праздники. Но советские чиновники выступили против этого, так как им показалось, что там есть пропаганда пьянства. Тогда Эльдар Разянов записал вступление для фильма, чтобы смягчить восприятие советских граждан.
Но и его пришлось переписать из-за того, что Разянов назвал картину "рождественской сказкой для взрослых". В этом усмотрели ошибку идеологическую. Ведь в Союзе не праздновали религиозные праздники. Переснять вступление пришлось ночью первого января в пустом телецентре. Уже через несколько часов оно было в эфире, а потом показали картину.
Если говорить об интиме между Ипполитом и Надей, то тут участники споров говорили, что актер держит Надю "по-хозяйски" за талию. Также они дарят дорогие подарки друг другу, по меркам СССР. Оппоненты же отмечают, что Надя не переодевалась в присутствии Ипполита, а значит, близости между ними не было.
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