В связи с новогодней ночью в Киеве на вход закроют сразу несколько центральных станций метрополитена

Как сообщает Politeka, об этом сообщает пресс-служба «Киевметрополитена».

Так, вечером 31 декабря на вход ограничат станции «Майдан Независимости», «Крещатик», Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», а также «Золотые ворота».

Уточняется, что эскалаторы будут работать только в дневное время суток.

В то же время сам киевский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше.

Как сообщалось ранее, в Киеве станция метро "Майдан Независимости", а также пересадка на другую станцию закрыты на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Станцию метро пришлось закрыть после анонимного звонка о минировании.

«Внимание! Станция «Майдан Незалежности» + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!», — говорится в сообщении.

Перед тем, как снова запустить в метро пассажиров, станцию проверят взрывотехнические службы.

К слову, недавно в Киеве экстренно закрыли станцию метро «Площадь Льва Толстого».

Чиновники утверждают, что внезапное закрытие станции связано со звонком о минировании.

Соответствующее решение было принято в четверг, 19 декабря, в 13:55. На вход и выход закрыта станция «Площадь Льва Толстого», а также пересадка на станцию «Дворец спорта».

Напомним, коллапс в метро Киева: украинцы прорвались и устроили погром.

Как сообщала Politeka, ЧП произошло в метро Киева: разъяренная толпа устроила погром.

Также Politeka писала, что кровавое ЧП произошло в метро Киева, полиция слетелась на место резни.