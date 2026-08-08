Програма видачі безкоштовних продуктів для в ВПО і пенсіонерів в Полтавській області охоплює безліч можливостей.

ВПО та пенсіонері Полтавської області, які через війну або складні обставини потребують додаткової підтримки, можуть звертатися по безкоштовні продукти, повідомляє Politeka.net.

Благодійний фонд «Карітас» продовжує забезпечувати окремі категорії населення продуктовими та гігієнічними наборами. Вміст пакунків формується з урахуванням базових потреб, тому допомога дозволяє родинам частково скоротити витрати на харчування та необхідні побутові речі.

Окремий напрям роботи фонду пов'язаний із сезонними продуктами. Волонтери збирають овочі, фрукти та ягоди, після чого їх переробляють на продукцію, яку можна зберігати протягом тривалого часу. З отриманого врожаю готують різноманітні консервації, варення, соуси та інші заготовки.

Частину перероблених продуктів використовують як складові для гарячих обідів. Готові страви передають людям, які опинилися без достатніх засобів для повноцінного харчування. Такий підхід допомагає не лише зберегти врожай, а й спрямувати його безпосередньо на гуманітарні потреби.

Долучитися до роботи проєкту можуть благодійники та місцеві мешканці. Організація приймає свіжу сільськогосподарську продукцію, а також кошти на придбання банок, кришок, спецій, тари й пакувальних матеріалів. Усе це необхідно для переробки та подальшого розподілу продуктів.

Представники «Карітасу» зазначають, що масштаб такої допомоги безпосередньо залежить від підтримки волонтерів і благодійників. Завдяки спільній роботі вдається регулярно формувати запаси та передавати їх людям, які потребують допомоги.

Інформацію про дати та місця видачі безкоштовних продуктів для ВПО і пенсіонерів в Полтавській області, правила отримання підтримки й актуальний перелік необхідних документів варто уточнювати безпосередньо у представників фонду або перевіряти на його офіційних ресурсах, оскільки умови гуманітарних програм можуть змінюватися.

Джерело: Карітас

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: українцям почали надавати нову виплату, скільки можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Полтавській області: що вже зараз у зоні нестачі.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: які літні українці можуть суттєво збільшити свої виплати.