Подорожчання продуктів в супермаркетах у Кіровоградській області боляче вдарять по гаманцям українців в серпні, повідомляє видання Politeka.net.

Порівняно із середніми показниками липня подорожчали продукти у Кіровоградській області. Зокрема, окремі види молочної продукції, фруктів і м'яса. Водночас аналіз цін у різних торговельних мережах свідчить, що різниця у вартості однакових товарів може бути досить відчутною, тому покупцям варто уважно порівнювати пропозиції супермаркетів.

Як повідомляє Мінфін, одним із продуктів, який додав у ціні, стало молоко «Простонаше» 1% жирності. У серпні середня вартість упаковки об'ємом 900 мл становить 68 грн, тоді як у липні вона дорівнювала 63,20. Таким чином, продукт подорожчав на 4,80. Наразі молоко представлене лише в Megamarket, де його продають за 68 гривень.

Водночас інша ситуація спостерігається з молоком «Яготинське» 2,6% жирності. Його середня ціна у серпні становить 59,34 за 900 мл, тоді як у липні вона дорівнювала 62,11. Це означає, що середня вартість продукту, навпаки, знизилася на 2,77 гривень.

Найвигідніше придбати молоко «Яготинське» можна в Megamarket, де воно коштує 54. У Auchan продукт продають за 59,50 , у Metro — за 61,88, а найдорожча пропозиція зафіксована у Novus — 61,99. Різниця між найдешевшою та найдорожчою ціною становить майже 8 гривень.

У фруктовому сегменті практично незмінною залишається середня ціна звичайних мандаринів. У серпні вона становить 84,45 грн за кілограм, тоді як у липні була 84,41. Таким чином, середня вартість зросла лише на 4 копійки.

Найдешевше мандарини можна придбати в Auchan — за 74,90 грн за кілограм. У Megamarket цей самий товар коштує 94 гривень, що на 19,10 дорожче.

Натомість значніше подорожчали мандарини сорту Надаркотт. Їхня середня ціна у серпні становить 169 грн за кг, тоді як у липні вона дорівнювала 149. За місяць вартість зросла одразу на 20 гривень. На цей момент продукт представлений у Novus, де його продають за 169.

Подорожчання торкнулося й свинини. У серпні середня ціна свинячої лопатки становить 227,69 грн за кілограм, тоді як у липні вона була 222,55. За останній місяць продукт подорожчав на 5,14.

Найвигіднішу пропозицію на свинячу лопатку має Metro, де кілограм коштує 217,36. У Auchan м'ясо продають за 219,90, у Megamarket — за 224,50 грн, а найдорожче воно коштує в Novus — 249 грн за кілограм. Різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями перевищує 31, що є суттєвим показником для покупців.

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