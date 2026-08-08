Місцева влада не виключає, що в майбутньому ситуацію з подорожчанням проїзду в Миколаївській області доведеться переглянути.

У Вознесенську Миколаївської області змінилася вартість поїздок у міському громадському транспорті, виконавчий комітет міської ради затвердив подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.net.

Тепер пасажирам за одну поїздку доведеться сплачувати 20 гривень. Для громадян, які користуються правом на пільгове перевезення, встановлено вдвічі меншу суму — 10 гривень.

Рішення про перегляд оплати ухвалили на тлі збільшення витрат перевізників. На собівартість транспортних послуг вплинули ціни на пальне, комплектуючі та запчастини, обслуговування автобусів, ремонт техніки й витрати на оплату праці.

У мерії зазначають, що подорожчання проїзду в Миколаївській області має допомогти перевізникам підтримувати транспорт у робочому стані. Йдеться, зокрема, про проведення необхідного технічного обслуговування, усунення несправностей та забезпечення регулярного виходу автобусів на маршрути.

Оновлені розцінки поширюються на міські автобусні напрямки громади та вже застосовуються під час розрахунків із пасажирами. Представники транспортної сфери вважають, що встановлений тариф відповідає нинішньому рівню витрат на організацію перевезень.

Водночас у міській владі не виключають, що в майбутньому ситуацію доведеться переглянути. Остаточні рішення залежатимуть від того, як змінюватимуться ціни на пальне, запчастини, ремонтні матеріали та інші складові транспортних витрат. Наразі додаткових рішень щодо нового підвищення вартості поїздок немає.

Мешканцям Вознесенської громади радять перед плануванням поїздки перевіряти актуальний розклад і режим роботи потрібного маршруту. У місцевій адміністрації наголошують, що належне фінансування транспортної галузі необхідне для збереження стабільного сполучення між районами міста.

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