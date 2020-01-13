Россия, всячески пытающаяся поглотить своих соседей, быстрыми темпами превращается в тоталитарное государство

Как передает Politeka.net, об этом в интервью Deutsche Welle рассказала российская актриса и режиссер кино Юлия Ауг. (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)

По ее словам, Владимир Путин создал такую форму отношений между обществом и властью, при которой политическая власть целиком контролирует общество.

И кроме контроля, российские власти влияют на все стороны жизни человека. И если начинается проявление какого-то несогласия, это жестоко и беспощадно подавляются.

«У меня полное ощущение того, что мы находимся где-то внутри системы, формирующей тоталитарное государство. Все признаки этого в России налицо», — заявила актриса.

Актриса также подчеркнула, что в России существует некая «официальная мифология, которая выдает желаемое за действительное». На самом деле реальность абсолютно отличается от мифологии, создаваемой государством.

При этом она сравнила ситуацию в сегодняшней России с Советским Союзом, где агитационная машина (живопись, музыка, кино, театр) была направлена на создание мифа о том, что СССР — самое свободное демократическое и справедливое государство во всем мире.

Ранее российский журналист Александр Невзоров заявил, что русские не могут смириться с фактом, что Украина имеет право на самоопределение.

По его словам, право на свой язык, самоопределение, собственных героев больше всего раздражает зомбированное телевизором большинство, уверен журналист.

Ранее актер Армен Джигарханян заявил, что не собирается подписывать никаких писем в поддержку российского президента Путина в конфликте с Украиной.

Он выразил непонимание того, как россияне и украинцы могут враждовать между собой и раскритиковал агрессивные действия России по отношению к Украине.



Кроме того актер отметил, что ситуацию накаляет тот факт, что россияне ежедневно получают с экранов телевизоров "изуродованную" информацию о событиях в Украине, где показывают "вопиющую неправду".

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.



