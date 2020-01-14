В текущем году региональный дорожный фонд Луганской области составит 3 млрд гривен, что является абсолютным рекордом для области. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай опубликовал благодарность правительству за такое решение, сообщает РБК-Украина.

Гайдай записал видеообращение, в котором поблагодарил премьер-министра Алексея Гончарука, его советника Юрия Голика и главу Укравтодора Александра Кубракова за выделение области еще почти 200 млн гривен на ремонт участка трассы государственного значения в Лисичанске.

«Я хотел бы поблагодарить Александра Кубракова, Юрия Голика и самого премьера Алексея Гончарука за то, что в этом году мы получим фантастическую сумму на ремонт дорог Луганской области», - добавил Гайдай.

По его словам, еще 200 млн гривен на ремонт 14-километрового участка трассы в районе Лисичанска было решено выделить из госбюджета после рабочей встречи Гайдая, Гончарука, Голика и Кубракова.

Изначально, ремонт этой дороги был возложен на областной бюджет.

«Благодаря этому решению количество отремонтированных дорог Луганской области не уменьшится», - сказал Гайдай.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал о подготовке к ремонту трассы Станица Луганская – Северодонецк. Эту трассу по поручению президента Владимира Зеленского должны отремонтировать в течение года.