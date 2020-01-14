В сети опубликовали снимки заброшенной авиабазы ВВС СССР, на которой уже ржавеют сотни единиц техники

На северо-западе России была найдена заброшенная секретная авиабаза военно-воздушных сил СССР. База была спрятана среди дремучих сосновых лесов, опасных болот и деревень, в которых практически не осталось людей.

Как сообщает Politeka.net, снимками секретной базе поделился блогер-путешественник Денис Забелин в своем Instagram.

Судя по снимкам, от авиабаза практически ничего не осталось, лишь разрушенный КПП на въезде, остатки забора. В свое время на этом месте находился полк истребителей-бомбардировщиков. Кроме того, на этом месте впервые тестировали сверхзвуковой Миг-27.

"Попасть сюда до 1998 года можно было только одним способом - по службе в РВСН. Несколько поясов охраны, многочисленные КПП и максимальная секретность. Как наверное догадались, именно здесь с 1960 по 1998 год хранился ядерный арсенал РВСН, а теперь тут руины и полузаброшенный посёлок, бывший некогда военным городком", - написал Денис Забелин под снимками.

По словам автора снимков, территория авиабазы выглядит "тоскливо и безнадежно".

Также на фото видны десятки топливозаправщиков, буксировщиков, тягачей и обычных бортовых полноприводных советских армейских грузовиков. Почти вся техника серьезно разукомплектована: сняты осветительные приборы, отсутствует остекление и начинка внутри кабин.

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