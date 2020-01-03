Російські пропагандисти заражають країну божевільною ідеєю, вважаючи, що будучи найбільшою країною в світі РФ має право вести агресивну політику відносно менших країн
Таку думку висловив в інтерв'ю Обозреватель російський професор з філології Гасан Гусейнов, який прославивя після скандального поста про "Убогу і занадто клоачну російську мовою".
Це виглядає в реальності так, немов раз країна сильна, то це означає, що їй може творити казна-що в інших країнах: нападати, грабувати і вбивати.
А слабкі країни повинні лише терпливо зносить це і кланятися перед РФ.
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"Пропагандисти впевнені, раз вже Росія велика і сильна, значить, можна і потрібно тиснути слабких. Мовляв, у нас в руках палиця, значить, ми сильні, а у вас такої палиці в руках немає, значить, ви дурні і слабкі. Сильний може творити що завгодно, а слабкий повинен терпіти і кланятися", - висловився експерт.
Крім того, він зауважив, що пропагандисти вклали в голову те, що Російська Федерація може перетворити будь-кого в радіоактивний попіл, а інші країни нічого не зможуть проти цього зробити.
До всього іншого росіяни лякають слабкі країни тим, що у них немає атомної бомби, тому ті просто безсилі перед "міццю" РФ.
Експерт також відзначив, що аналогічна пропаганда існувала і в СРСР.
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