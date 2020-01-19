Теплое сообщение - именно то, что нужно после проруби

Крещение Христово - один из главных христианских праздников в Украине. Верующие 19 января окунаются в освященную воду и смывают с себя все грехи, которые накопились за год. Это радостный и святой праздник. Поэтому нужно забыть все разногласия. Лучше поздравить своих родных, близких, коллег по работе и просто знакомых. В 2020 году поздравления можно быстро отправить сообщением по СМС или в мессенджерах.

Около двух тысяч лет назад сам Иисус крестился в реке Иордан. Ему в этом помог святой Иоанн Креститель. Событие было настолько значимым, что христиане отмечают его до сих пор. Считается, что 19 января Господь освящает все водоемы. Поэтому купание приобретает новый смысл. К тому же, для погружения в прорубь нужен сильный дух и крепкая вера. Это своеобразное испытание для верующих. Но некоторые купают даже детей. После погружения в ледяную воду человеку будет вдвойне приятно получить смс-ку с теплыми пожеланиями. Предлагаем интересные и прикольные тексты на любой вкус в стихах и прозе.

Короткие СМС

Залог успеха любого поздравления - это искренность, а также индивидуальный подход. Желать человеку нужно того, в чем он больше всего нуждается. Возможно, это хорошая работа, повышение, финансовое благополучие, здоровье, успехи в личной жизни, приятный отдых. Для СМС лучше всего подойдут короткие тексты. Вот несколько вариантов:

Поздравляю с Крещением! Пусть твое здоровье всегда будет таким же крепким, как январские морозы и лед на пруду.

***

Вот и Крещение наступило! Желаю, пусть святая водица подарит заряд сил, энергии, здоровья и хорошего настроения на целый год!

***

С Крещением Христовым! Пусть сегодня полностью замерзнут все твои горести, но душа осталась такой же теплой и чуткой!

***

С Крещением хочу поздравить всю вашу семью. Желаю хронической чистоты мыслей и успехов в благих начинаниях. Здоровья, благополучия и любви!

***

Пришла пора снова перекреститься и нырнуть в воду во имя Господа Иисуса Христа. Пусть он подарит за смелость побольше здоровья и веселых моментов в 2020 году. С Крещением!

***

На праздники издавна используют стихи. Поэзия приятно удивит получателя. Можно самому зарифмовать поздравления или взять уже готовые слова для СМС.

С Крещением Господним

Душевно поздравляю.

Любовь пусть к вам заходит,

И чаще окрыляет.

Пусть вера греет душу,

И мысли очищаются.

Жизнь станет пускай лучше,

Желанья пусть сбываются.

***

Я желаю на Крещенье,

Позабыть вам ссоры все,

Чтобы Бог послал везенье -

Постоянно и везде.

Чтобы радость не кончалась,

Вера - крепла и росла,

Навсегда изгнать усталость,

Больше мира и тепла!

***

Хай вода святая вмиє,

Все погане з тебе змиє.

Хай забере всі хвороби,

Щоб не знать ніколи втоми.

Хай Божа Благодать

Не дасть ніколи страждать.

***

Хай Хрещення у кожну хату

Щастя нам пошле багато

Втілить всі таємні мрії,

Добром і радістю в душі засіє,

Водою покропить з любов'ю

І подарує всій сім’ї здоров'я

Поздоровляю з Водохрещем!

Красивые стихи и проза на Крещение 2020

Иногда нескольких строчек недостаточно, чтобы выразить любимому человеку всю гамму своих чувств. Предлагаем более длинные, но красивые варианты поздравлений.

Пришел великий день Крещения. Господь благословил воду, чтобы мы могли смыть в ледяной воде свои грехи и обновиться. Желаю тебе легкого крещенского купания. Пусть оно закалит твое здоровье на весь дальнейший год. Пусть скверна обходит стороной, а счастье и удача всегда наступает на пятки.

***

Вот уж слышен праздничный звон. Это колокола зовут в церковь - отмечать Крещение Иисуса Христа. Пусть весь год будет таким же торжественным, радостным и громким, как эти звуки.

***

Желаю в день Крещения искупаться в святой воде, избавиться от всего вредного и сохранить душу чистой, дух крепким, веру - сильной. Будьте радостны и любимы.

***

Поздравляю с благим праздником Крещения и от чистого сердца желаю в этот знаменательный день, чтобы проблемы и заботы исчезли, смытые святой водой из проруби. Господь пусть подарит тебе непоколебимое спокойствие, крепкое здоровье, взаимопонимание в семейной жизни и достаток в доме.

***

На Крещение водица заряжается удивительной силой, которая творит настоящие чудеса. Желаю тебе, мой дорогой, лично убедиться в ее могуществе, пусть ледяная купель отмоет душу от негативных эмоций и подарит телу непробиваемое здоровье.

Помимо прозы, всегда хороши поздравления в стихах. В 2020 году есть много красивых и теплых слов в честь этого священного праздника. Достаточно выбрать понравившееся стихотворение и отправить человеку по СМС или в одном из мессенджеров.

Пусть освященной воды чистота

Душу, разум и тело отмоет,

А любовь Иисуса Христа

Всех людей от ненастья укроет!

Пусть ангел вас всегда оберегает,

Желаю Вам я на Крещенье:

Пусть Бог хорошее приумножает,

Пусть в доме царит доброта и веселье

А любое несчастье вмиг отступает.

Здоровья крепкого, успеха,

Веселья, искреннего смеха.

***

На Водохреща все навкруг звабливе,

Зимове свято наше особливе,

Води йорданської рукою я торкнусь,

Почую Господа, у вдячності схилюсь.

Опівночі великі чудеса:

Вщухає вітер і панує тиша,

І відкриваються усім нам небеса,

Прислухайся до вічного ти лишень.

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає -

Із серця радість, наче пісня лине.

***

Даже снег особенный сегодня

В белоснежной дымке января.

Нынче день Крещения Господня,

И притихла в славе вся земля.

Набери водицы ты студеной

И глоток с почтением испей.

Если будет дух в тебе здоровый,

Ты на жизнь посмотришь веселей!

***

Хай свята водичка

скропить ваші личка

і окропить ззовні,

щоб були здорові!

Хай окропить хату,

щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

щоб жила щасливо!

Колись на світанні

Ісус хрестився у Йордані.

Прикольные СМС на Крещение 2020

Друзей на Крещение можно не только поздравить, но и развеселить. Прикол по СМС - это всегда хороший способ поднять настроение в любой праздник. Предлагаем несколько примеров, как можно с шуткой передать пожелания близкому человеку, когда все поголовно купаются в проруби.

С Крещением! Желаю в 2020 году не падать на мороз, но на века заморозить свою неудачу. Ничего не бойся, но нагоняй страху на своих недоброжелателей. Желаю не грешить перед Богом, а только шалить по мелочам, желаю благословения Божьего и чувства невесомости от счастья.

***

Поздравляю с Крещением. В этот зимний день желаю не стучать зубами и не мёрзнуть на морозе, а щучкой нырнуть в прорубь и выскочить обратно. Вода пусть вольет в тебя небывалую силу и богатырское здоровье, пусть всё плохое отлипнет, а счастье присосется, как пиявка.

***

В светлый крещенский день хочу пожелать почувствовать себя настоящим ихтиандром в поисках своего счастья. "С Богом" и в прорубь ныряй, и пусть чистая водица смоет весь негатив и всякую пакость из твоей жизни.

***

В праздник Крещения желаю ничего не отморозить, особенно - голову. Пусть Господь отмоет тебя от всех глупостей и пошлет горячую подругу - согреться после проруби.

***

Вот крещенье на дворе,

Девки мерзнут на горе

А моржи все во пруду -

Изгибаются в дугу.

В воду окунись три раза,

Любая убежит зараза,

У меня сегодня настроенье -

Поздравлю вас с Крещеньем!

***

Пришло Господне Богоявление,

Значит, пора грешки нам смывать,

На то и дано христианам Крещение,

Чтобы в холодную прорубь нырять!

Пусть каждому даст святая водица

Здоровья стального и множество сил!

Пускай к вам сторицей добро возвратится,

Чтоб каждый из вас очень счастливо жил!

***

В ополонку вночі дівки скачуть,

Голі священники маячать!

Хлопці же за ними вслід,

Ось заліз і старий дід!

Адже свята зараз водиця,

Для здоров’я знадобиться!

В нас такі люті морози

Викликають сміх крізь сльози!

***

З Водохрещам вас вітаю,

Змиє гріх нехай вода,

Хай здоров’я лиш міцніє,

Буде легкою хода.

В серці хай не буде смутку,

Зникне хай з душі тягар,

Від кохання лиш кидає

Вас періодично в жар!

Напомним, гадания и обряды на Крещение, чего нельзя делать в ночь на 19 января.

Как сообщала Politeka, поздравление с Крещением Господним 2020: красивые стихи и проза.

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