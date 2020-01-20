Американское правительство намерено ужесточить выдачу виз иностранкам, которые приезжают в страну, чтобы родить там детей.

Об это стало известно из заявления представителя Госдепартамента США. Нововведения разработали по поручению Администрации президента. Напомним, что президент США Дональд Трамп выступает за ужесточение мигрантской политики по всем фронтам. Новые правила призваны ограничить количество иностранок, которые родят своих детей в Америке.

Ежегодно в Соединенных Штатах рождается около 33 тыс. детей иностранцев. Большинство из них получают американское гражданство, поскольку по законам дети, появившиеся на свет в США, автоматически получают гражданство. Это дает им право на государственные пособия, гранты, медицинскую помощь и безвизовый въезд в более чем 150 стран мира.

По достижении 21 года американские граждане могут запустить процесс «воссоединения с семьей». По сути, роды в США превратились в долгосрочные инвестиции в будущее ребенка и его родителей.

Из-за этого закона в мире образовалась целая отрасль, которая помогает женщинам родить в США. В Украине в последнее время родильный туризм, можно сказать, расцвел. Украинские женщины чаще всего отправляются рожать в Майями.

Если в США утвердят новые правила, сотрудники Госдепа смогут отказывать в визе любому человеку, если посчитают, что он направляется в США с целью получить гражданство для ребенка. Как сообщили в Госдепе, эти изменения направлены на устранение рисков национальной безопасности, связанных с «родильным туризмом».

Кстати, это уже не первое ужесточение правил для желающих попасть в Америку. Недавно заработали правила, которые запрещают выдавать визы людям, которые имеют низкий доход или получают государственную помощь.

Напомним, что женщины все чаще отказываются рожать в Украине.

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